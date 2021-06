Daniela Ciampitti, vincitore The Winner Is/ “L’emozione è stata tanta”

Daniela Ciampitti: “Ho fatto la mia gavetta di una decina di anni”

Daniela Ciampitti è la vincitrice di The Winner Is, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Una vittoria meritata, visto che l’interprete ne ha fatta di strada e gavetta prima di arrivare a questo importantissimo risultato per la sua carriera. Dotato di una voce straordinaria, Daniela ha alle spalle ben 10 anni di gavetta. Intervistata da Artists & Bands, la cantante ha raccontato qualcosina di più sulla sua passione per la musica e il canto. “Ho fatto la mia gavetta da una decina di anni a questa parte, ho una band che mi ha permesso di suonare molto dal vivo ed in vari locali e suonare la propria musica” – ha detto la cantante consapevole però che oggigiorno in Italia per avere successo è quasi obbligato il passaggio televisivo in qualche talent show.

Daniela Ciampitti, infatti, ci ha provato partecipando ai provini di Pop Star, Amici e X-Factor senza però riuscire a superarli. “Non sono riuscita a passare nessun provino però ed in alcuni i provini li ho passati ma non sono riuscita ad arrivare in finale” – ha dichiarato la cantante che alla fine ha deciso di tentare l’ennesima carta presentandosi ai provini di Italia’s Got Talent. Proprio questo provino le cambia la vita visto che le viene proposto di partecipare ad un nuovo programma dal nome “The Winner Is”. Una proposta che Daniela accetta: “ho accettato, visto che ho provato a farli tutti e la prima puntata, che era una puntata pilota, l’ho vinta, ma non è mai andata in onda, tanto per cambiare. Poi la decisione di rifare tutto, con la decisione di mandarlo in onda e finalmente ne sono uscita vincitrice, sia nella prima puntata che in finale”.

Daniela Ciampitti, vocal coach e vincitrice di The Winner Is

La strada verso il successo passa per i talent show. Lo sa benissimo Daniela Ciampitti di professione cantante e vocal coach che ha vinto “The Winner Is”, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Una vittoria che la cantante ha raccontato così dalle pagine di artistsandbands.org: “l’emozione è stata tanta, perché dopo tanti anni sono finalmente riuscita a vincere in una trasmissione senza raccomandazioni”.

Il giorno dopo la vittoria la cantante viene contattata dalla casa discografica Universal Music che le propone anche un contratto discografico: “per me ancora una grande emozione”, ma purtroppo qualcosa non va come previsto. “Io però questo contratto non l’ho mai visto e dopo due settimane dalla vincita io ho inciso questo cd di sei brani che si intitola “Chi Canta Prega Due Volte”, dove ci sono tre cover e tre inediti. Dopo questo cd, non ne è stato fatto un altro nei primi sei mesi di contratto e nemmeno nei sei mesi successivi, calcola che il contratto aveva validità dodici mesi, sono tornata quindi a non avere nessun contratto discografico” – ha raccontato la vincitrice di The Winner Is.

