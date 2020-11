Daniela Collu, chi è?/ Stazzitta sostituisce Alessandro Cattelan a X Factor 2020

Daniela Collu sostituisce Alessandro Cattelan a X Factor 2020

Salto triplo carpiato per Daniela Collu che il pubblico di X Factor 2020 conosce bene e che adesso è chiamata a lasciare il suo programma ‘post puntata’ (Hot Factor e prima ancora Strafactor per tre anni), per prendere le redini dello show vero e proprio al posto di Alessandro Cattelan. Il conduttore, anima del programma, è risultato positivo al Covid 19 e toccherà quindi a lei, nota a tutti come la blogger Stazzitta, prendere il suo posto questa sera per il secondo live di X Factor 2020. Superato lo scoglio degli inediti della scorsa settimana, Daniela Collu sarà chiamata ad occuparsi di un primo ballottaggio e poi di una nuova gara, lanciandosi a capofitto in questa avventura che potrebbe cambiare la sua carriera per sempre.

Daniela Collu, chi è? Da Stazzitta a X Factor 2020

Ma chi è Daniela Collu in arte StaZitta? Classe 1982, originaria di Roma, Daniela Collu si è laureata in Storia dell’Arte e si è fatta conoscere al grande pubblico social grazie al blog Stazitta.Ha esordito in tv come opinionista fissa nel programma televisivo Aggratis! con Chiara Francini e Fabio Canino, nel 2014 è stata autrice del Grande Fratello e tre anni dopo ha guidato The Real su TV8 insieme ad altre quattro conduttrici. Il grande salto è arrivato però è arrivato proprio con X Factor quando, ormai sei anni fa, le hanno chiesto di raccontare il programma dal punto di vista del web e poi passando alla conduzione di Extra Factor e adesso Hot Factor: “Sono molto fortunata perché mi regalano sempre la possibilità di fare programmi che mi somigliano e che guarderei da spettatrice!”. Questa sera la aspetta il grande salto alla conduzione del secondo live del talent show Sky, troverà la sua dimensione e convincerà il pubblico?



