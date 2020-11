Daniela Collu è fidanzata?/ Single dopo la storia con Matteo: “Delusioni d’amore”

Daniela Collu è fidanzata? È questa la domanda che qualche telespettatore curioso si porrà questa sera quando, alla conduzione dei Live di X Factor, troverà lei al posto di Alessandro Cattelan (risultato positivo al Covid). Partiamo col svelare che Daniela è single, almeno lo era ad agosto quando, su Vanity Fair, ha pubblicato un articolo in cui ha parlato proprio di amore tra le altre cose. “Ho 37 anni, sono single, e l’estate del 2020 tra delusioni d’amore, test sierologici e distanziamento sociale mette a durissima prova la mia voglia di intrattenere una qualunque forma di relazione con l’altro sesso, ma fanno quaranta gradi e la natura va assecondata, gli ormoni smaltiti e sinceramente spiace sprecare queste cosce sode da videoallenamento in lockdown.” si legge sull’articolo in questione della Collu.

Daniela Collu e quel fidanzato di nome Matteo…

Se al momento Daniela Collu è single c’è sicuramente traccia di un fidanzato seppur risalente a qualche anno fa. In un tweet datato 2018, Daniela parlava di un certo Matteo, fidanzato che si teneva stretta. Ecco le parole di quel messaggio: “Io mi tengo strettissimo il mio fidanzato che amo tanto e che è una persona buona e normale e soprattutto mi evita di avere a che fare col mondo là fuori, in cui mi pare francamente che a livello di relazioni, non ci si capisca più un c***o.”

Io mi tengo strettissimo il mio fidanzato che amo tanto e che è una persona buona e normale e soprattutto mi evita di avere a che fare col mondo là fuori, in cui mi pare francamente che a livello di relazioni, non ci si capisca più un cazzo. — Daniela Collu (@stazzitta) November 6, 2018





