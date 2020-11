Daniela Collu/ “Stazzitta? Di lei è rimasta l’intenzione” e su Emma Marrone svela…

Da “quella del web” a conduttrice di X Factor, Daniela Collu di strada ne ha sicuramente fatta. Mentre torna alla conduzione dei Live, sostituendo Alessandro Cattelan fermo per Covid, la Collu racconta di come la sua vita sia cambiata da quando è partita curando un suo blog. “Di Stazzitta è rimasta l’intenzione.” ha ammesso in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Io mi posso solo dire molto fortunata per questi ultimi anni […] mi rendo conto di essere riuscita a rendere un lavoro questa pulsione e penso sia il regalo più grande che il destino potesse regalarmi.” Oltre che una conduttrice, la Collu è infatti anche una scrittrice: “Scrivo libri in cui parlo di ciò che mi piace, vado in radio e mi viene chiesto di essere esattamente quello che sono. Se quello che ho seminato online ha avuto come risultato ciò che faccio oggi, io devo dire solo grazie. Con queste cose sono riuscita a pagare l’affitto e non mi sembra affatto poco.”

Daniela Collu su Emma Marrone: “Ha un valore aggiunto perché…”

Ora il totale impegno è per X Factor. Daniela Collu svela che quest’anno, tra le tante novità, ce n’è una che ha dato una marcia in più al programma più di altre: la presenza di Emma Marrone. “Emma ha anche il valore aggiunto di essere stata già concorrente e giudice e sa perfettamente cosa possa esserci dall’altra parte della barricata. – ha ammesso la conduttrice – Ritengo che quest’anno i giudici siano davvero le quattro anime e linee parallele con cui i ragazzi si trovano ad avere a che fare. Ognuno ha una chiave di lettura nei confronti dei ragazzi molto peculiare ma necessaria e tutti e quattro insieme sono perfetti.” ha precisato la Collu.



