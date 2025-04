Nino Frassica e l’ex moglie Daniela Conti uniti per dieci anni dalla passione per la recitazione e non solo

Forse non tutti sanno che Nino Frassica ha vissuto un periodo personale molto difficile in passato, dopo la fine del suo matrimonio con l’ex moglie Daniela Conti. I due sono stati insieme circa dieci anni della loro vita, ma ad un certo punto hanno preferito prendere strade diverse riconoscendo che il loro amore era giunto al capolinea. Non è mai stato chiaro il motivo che portò Nino Frassica e l’ex moglie alla separazione, ma ciò che è certo è che oggi il comico conduttore è felice al fianco di Barbara Exignotis.

Con l’ex moglie Daniela, Nino condivideva la passione per la recitazione. Daniela Conti ha infatti lavorato nel mondo dello spettacolo come attrice, soprattutto in teatro, ma senza disdegnare progetti televisivi che di volta in volta ha avuto l’opportunità di considerare.

Perchè finì tra Nino Frassica e la sua ex moglie Daniela Conti? Rottura consensuale: in che rapporti sono oggi

A livello di carriera Daniela Conti non ha mai raggiunto la notorietà di Nino Frassica, ma sicuramente al suo fianco ha potuto apprendere parecchi segreti del mestiere, ritagliandosi un suo spazio nel mondo della recitazione. Nel corso della sua carriera Daniela ha preso parte a diverse produzioni importante come Il Bi e il Ba, Miracolo Italiano e Don Matteo.

Dalla loro storia d’amore non sono nati figli, ma finché sono stati insieme si sono sempre sentiti una famiglia. Dopo la separazione non è chiaro in che rapporti siano rimasti ma viene da pensare che resti la stima ed un legame sereno, dato che la decisione di dirsi addio – seppur sofferta – è avvenuta in modo consensuale.