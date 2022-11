Daniela Conti, chi è l’ex moglie di Nino Frassica/ La dolorosa separazione e…

Chi è Daniela Conti, l’ex moglie di Nino Frassica

Daniela Conti è stata la moglie del comico Nino Frassica. Attrice come lui, la donna ha avuto una certa notorietà in un periodo a cavallo fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, quando i due collaborarono anche. La coppia è stata sposata dal 1985 al 1993, successivamente i due si separarono. Nino Frassica ha spiegato che dopo la separazione dalla moglie è rimasto a lungo single. Infatti, sembra che la fine di quella relazione gli causò molta sofferenza, stando al racconto dello stesso attore. In anni più recenti ha risposato Barbara Exignotis. Daniela Conti ha recitato più volte con Nino Frassica. In molti si chiedono in particolare dove hanno visto la nota attrice: questa in coppia con Nino Frassica ha recitato nel 1985 nella pellicola Il Bi e il Ba, diretta da un funambolo della comicità italiana, ovvero l’attore e regista Maurizio Nichetti. Oltre a recitare nel film, l’attrice ha collaborato anche alla stesura del soggetto e della sceneggiatura. I due sono convolati a nozze nel 1985 ed è stato per Nino la prima volta.

Dopo otto anni però il matrimonio è naufragato. Con Enrico Oldoini ha poi girato nel 1994 Miracolo italiano. In particolare, nella pellicola della metà degli anni Novanta, il cui titolo è ispirato a una celebre affermazione di Silvio Berlusconi, Nino Frassica e la moglie interpretano una coppia alle prese con una serie di vicissitudine. Infine Daniela ha partecipato nel 2000 all’episodio Stato di ebbrezza della serie televisiva Don Matteo, interpretata da Terence Hill e dall’ex marito, che nella fiction interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Daniela Conti e Nino Frassica, una separazione difficile

La separazione con Daniela Conti ha fatto molto soffrire Nino Frassica. Nino Frassica ha spiegato che dopo la separazione dalla moglie è rimasto a lungo single, soffrendo molto proprio alla fine del matrimonio. dopo la fine del matrimonio con Daniela Conti è stato single a lungo, prima di incontrare Barbara Exignotis, con cui è convolato nuovamente a nozze. La prima moglie è stata Daniela Conti, attrice teatrale, classe 1958 e concittadina di Nino, visto che entrambi sono di Messina. Il matrimonio è durato dal 1985 fino al 1993 quando i due hanno divorziato.

Nino Frassica non ha figli, ma vive insieme a quella di 19 anni dell’attuale compagna, avuta dalla Exignotis da una precedente storia. Nino Frassica non ha avuto altre storie per circa vent’anni prima di conoscere l’attuale moglie. Non sappiamo se Nino e Daniele siamo rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. Entrambi hanno tenuto la vita privata lontano dai riflettori facendo parlare solo il loro lavoro.











