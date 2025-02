Coloro che seguono assiduamente le dinamiche televisive sicuramente conosceranno bene la Marchesa D’Aragona, al secolo Daniela Del Secco. Spesso l’abbiamo apprezzata come opinionista in diversi salotto televisivi e nel suo ‘palmarés’ non mancano ovviamente le esperienze nei reality. La sua presenza nel mondo dello showbiz non può che alimentare anche le curiosità in riferimento a ciò che riguarda prettamente la vita privata; chi è l’ex marito di Daniela Del Secco? La Marchesa D’Aragona ha figli? Interrogativi leciti nel contesto della cronaca rosa e che ovviamente hanno risposte precise.

L’ex marito più recente di Daniela Del Secco è Antonio Sansone, il terzo in ordine temporale; un matrimonio durato circa sette anni (dal 1999 al 2006) ma che pare non sia stato caratterizzato da una conclusione particolarmente idilliaca. Qualcuno ricorderà le diatribe di alcuni anni fa in alcuni salotti televisivi dove in particolare il barone sembrava voler mettere in dubbio il titolo nobiliare della sua ex moglie. “Quando ci siamo sposati lei non era Marchesa, che io sappia”, affermava Antonio Sansone, ex marito di Daniela Del Secco, a Domenica Live – come riporta un articolo di Fanpage – e dalla medesima intervista emerse anche un retroscena sul divorzio, mai concretizzato. “Non abbiamo divorziato perchè non ci siamo più visti; mi chiamò anni fa ma non potevo andare a Roma perchè mio padre era in ospedale e non mi ha più richiamato…”.