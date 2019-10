Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona/ Querela Riccardo Signoretti ma ammette…

Daniela Del Secco, nota come la Marchesa d’Aragona, è una nobile o solo una “estetologa”? Le tante puntate dedicate da Barbara D’Urso, tra Pomeriggio 5 e Domenica Live, alla vicenda non hanno fatto chiarezza su questa vicenda. La parola fine forse arriverà da un giudice. La Del Secco ha promosso un’azione penale nei confronti di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Più volte ospite dei programmi di Barbara D’Urso, ha attaccato la Marchesa d’Aragona e lei per questo vuole trascinarlo in tribunale. Stando a quanto riportato da Il Giorno, Daniela Del Secco non difende il suo sangue blu. Nella querela che ha presentato ammette che, al di là di tutto, quel “Marchesa” vale ormai come nome d’arte. Il giornalista, ora querelato, aveva dichiarato: «Non vive in un palazzo ma in un bilocale che non è di sua proprietà, all’interno di un condominio. Sulle foto, spaccia per casa sua la residenza di un amico marchese. La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro».

DANIELA DEL SECCO, MARCHESA D’ARAGONA QUERELA RICCARDO SIGNORETTI

Negli ultimi tempi comunque Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona, non si è fatta vedere in tv. Ma chissà se, a fronte di questa novità, Barbara D’Urso le ridarà spazio, del resto Riccardo Signoretti è spesso suo ospite a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Negli ultimi tempi comunque l’ex gieffina è stata impegnata. È diventata nonna. La figlia Ludovica, che nel 2014 sposò Gianalberto Scarpa Basteri con una cerimonia principesca, ha dato alla luce nei mesi scorsi un bel bambino, il cui nome è frutto di un “Mix” tra quello dei suoi genitori. Si chiama infatti Gianludovico, come annunciato dopo la nascita da Daniela Del Secco d’Aragona direttamente sui social. “Un bimbo di rara bellezza… Una gioia che non si può descrivere”, scrisse. E poi chiarì che questa è diventata al momento la sua priorità. Ma intanto potrebbe tornare protagonista in tv per via del suo “titolo”.

