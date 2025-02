Attrice di professione, classe 1995: Daniela Della Frera debutterà questa sera nel cast de ‘Belcanto’, nuova serie tv targata Rai Uno e che si appresta ad attirare l’attenzione di un gran numero di appassionati. Ma cosa sappiamo sulla sua carriera, dagli esordi ad oggi? I primi passi nel mondo dello spettacolo coincidono con diversi spot pubblicitari e anche alcuni noti videoclip; spicca in quest’ultimo caso la sua partecipazione nel video ‘Pazzo di te’ di Nek e Francesco Renga.

Colpisce anche la vita privata di Daniela Della Frena, protagonista di una storia personale decisamente toccante importante. Adottata da una famiglia cremasca, è stata sempre a conoscenza delle sue origini. Spinta dal desiderio di conoscere la verità, ha scoperto di essere rumena. Grazie a un test del DNA, è riuscita a risalire e a ricongiungersi con la madre biologica, Rudica, e con i suoi fratelli e sorelle.

Daniela Della Frera chi è e carriera: da Belcanto su Rai1 al debutto al cinema

Non soltanto Belcanto su Rai1, la miniserie in onda da lunedì 24 febbraio 2025 in prima serata subito dopo Affari Tuoi. Daniela Della Frera ha fatto anche il suo esordio cinematografico nel film “Mollo tutto e apro un chiringuito 2”, con il noto comico Germano Lanzoni ovvero Il Milanese Imbruttito.

Nonostante la forte carriera in ascesa, Daniela Della Frera non si definisce un’attrice a tempo pieno, ma un’appassionata del mondo del cinema. Con una formazione artistica alle spalle, ha sempre desiderato entrare nel mondo della recitazione, pur non avendo seguito scuole specifiche. Questo ha reso il suo impegno più impegnativo, ma è riuscita a farsi notare in un settore decisamente competitivo grazie alla sua determinazione.

Daniela Della Frera, l’attrice di ‘Belcanto’ ha un fidanzato?

Poche sono le notizie sulla vita sentimentale di Daniela Della Frera; molto riservata sul tema, non sappiamo se abbia oppure no un fidanzato al suo fianco. Anche dai social non traspare nessun indizio; segno appunto di riservatezza e forse anche della volontà di mettere al centro la propria carriera piuttosto che chiacchiere e voci di gossip.