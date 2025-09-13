Daniela Di Maggio, chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli due anni fa con diversi colpi di pistola senza ragione

Daniela Di Maggio è la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di Napoli ucciso la notte del 31 agosto del 2023. La mamma, ospite di Storie di Donne al Bivio, ha raccontato la tragedia di quella notte. “Quando Giogiò usciva, io non chiudevo occhio. Quella notte però dormii tantissimo. Mi svegliai solamente perché avevo avuto un incubo e in quel momento squillò il telefono ed era la polizia” ha rivelato Daniela. Ricordando ancora quella terribile notte, la mamma di Giogiò ha raccontato ancora: “La polizia era sotto casa, è salita e mi ha detto che avevano sparato alle spalle a mio figlio e che era molto. Poi ho scoperto che quell’assassino di 17 anni aveva già una serie di reati alle spalle”.

Quella notte, in piazza Municipio a Napoli, Giovanbattista Cutolo era con gli amici. “Trovarono chiuso il pub dove andavano sempre e cambiarono zona. Ma quel pub non era frequentato da persone perbene, così cominciarono a infastidire gli amici di Giogiò con la scusa di un motorino, e bullizzarono un suo amico, versandogli un barattolo di maionese addosso. In quel momento allora il killer ha estratto la pistola e sparato alle spalle. Mio figlio ha cominciato a correre ma l’assassino ha sparato un’altra volta e poi ancora gli ha sparato in petto. Un’esecuzione in piena regola”.

Daniela Di Maggio, chi è: l’impegno in politica

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, dopo la morte del figlio si è impegnata in prima persona per portare avanti la sua battaglia in memoria del suo ragazzo. Conferenze, incontri con i giovani alunni, eventi in giro per l’Italia ma anche politica: Daniela ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali con la Lega, dopo aver conosciuto in questi anni Matteo Salvini e averne condiviso le idee. Al Quotidiano Nazionale, Daniela Di Maggio ha spiegato: “La Lega mi ha chiesto di scendere in campo non per fare politica fine a se stessa, ma per rappresentare la società civile“. Per questo, lei ha in mente di fare una “rivoluzione gentile”.