Daniela Di Maggio, chi è la mamma di Giovanbattista (Giogiò) Cutolo?/ Polemica contro il sindaco per Geolier

Daniela Di Maggio, chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo? La polemica contro il sindaco di Napoli

Nella puntata di oggi de La volta buona da Caterina Balivo interverrà anche Daniela Di Maggio, chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo? Daniela Di Maggio pochi mesi fa ha perso il figlio Giovanbattista (Giogiò) Cutolo. Il 24enne fu assassinato in strada durante una lite per un parcheggio a Napoli. Da allora la donna ha deciso di onorare la memoria del figlio con messaggi di speranza e riscatto nelle scuole e non solo. È stata anche ospite in una delle serate di Sanremo 2024 in cui con un toccante discorso ha parlato della passione del figlio per la musica.

LOANA VATIERO, CHI È LA SORELLA DI PERLA DEL GRANDE FRATELLO 2023/ "Fiera di te. Di Mirko Brunetti penso…"

In queste ore, però, Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, si è scagliata contro il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il motivo della polemica sono le motivazioni con cui è stata conferita una targa a Geolier, giovane rapper Napoletano reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024. La donna, tra le pagine del Corriere della Sera, si è detta disgustata: “Avrebbe dovuto chiamare anche la mamma di Giovanbattista Cutolo e dare una targa per GioGiò, che sul palco dell’Ariston ha rappresentato Napoli.”

Manuel Munoz Morales, chi è il papà di Rocio morto dopo una lunga malattia?/ "Per sempre nel mio cuore"

Giovanbattista Cutolo, la madre Daniela Di Maggio si scaglia contro il sindaco di Napoli ma difende Geolier

Alla madre del giovane musicista ucciso Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio ha indignato il fatto di non essere stata chiamata ed ha trovato incoerente la scelta di premiare Geolier: “Non si può fare una cosa del genere. Così passa un messaggio sbagliato” E subito dopo ha spiegato anche le sue motivazioni: “Premiare solo chi nel passato imbracciava il kalashnikov d’oro, cioè Geolier escludendo una vittima, Giogiò, è incoerente, sbagliato. Mi chiedo ma tu sindaco di Napoli che messaggio vuoi dare alla città? Sono indignata”

Mita Medici, Rita Di Tommaso e Silvia: fidanzata, moglie e figlia di Franco Califano/ "Abbandonata a 5 mesi"

Nel suo messaggio, però, Daniela Di Maggio ha difeso Geolier, spendendo delle belle parole sul giovane rapper: “Sta cambiando il suo modo di scrivere e fare musica.” Ed ha lodato in Emanuele Palumbo, questo il vero nome del rapper, di aver capito tanto e che avere un’arma, e soprattutto usarla, non è una soluzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA