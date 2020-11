Daniela, duro sfogo a Uomini e Donne contro Anahi/ “I miei figli hanno un padre”

La sfilata femminile delle dame del trono over di Uomini e Donne ha movimentato la puntata odierna del dating show di canale 5. Dopo la sfilata in abito da sposa di Roberta Di Padua e quella di Gemma Galgani che è stata presa in giro da Tinì Cansino, in passerella si è presentata Daniela che ha realizzato il suo sogno d’amore con la nascita dei figli. “Esistono ex mariti, ex compagni ma non ex figli. Il mio sogno d’amore è quello di accompagnarli in ogni respiro della loro vita e l’uomo che sceglierò dovrà essere consapevole di essere un passo dietro a loro, ma accanto a me”, spiega Daniela le cui parole vengono commentate da Anahi. “Qui siamo a Uomini e Donne quindi dovrebbe cercare un compagno e non celebrare il suo amore per i figli”, spiega la stilista di Uomini e Donne.

DANIELA CONTRO ANAHI DI UOMINI E DONNE

Dopo aver sfilato sulle note della canzone di Elisa “A modo tuo”, Daniela risponde ad Anahi sottolineando di essere alla ricerca di un compagno e non di un padre per i suoi figli. “Volevo fare un appunto. Anahi ha detto che cerco un padre per i miei figli, ma i miei figli hanno già un padre ed è spettacolare. Io cerco un uomo che capisca che i miei figli verranno sempre al primo posto e che sappia stare comunque accanto a me”, puntualizza la dama la cui sfilata non ha conquistato il cavaliere Tommaso che avrebbe preferito vedere un atteggiamento più dolce da parte della dama il cui messaggio è comunque piaciuto a Gianni Sperti e alle altre dame.



