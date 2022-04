Daniela e Davide, Uomini e Donne/ Lei chiude: “Mi ha fatto una scenata di gelosia…”

Tina Cipollari ironizza su Daniela, dama del trono over di Uomini e Donne. “Dovete sapere che Daniela, in un’altra vita, faceva la suora. Poi ha deciso di cambiare vita venendo a Uomini e Donne per cercare l’amore”, scherza la bionda opinionista. Maria De Filippi invita così Daniela ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con

“Mi manca, continua a piacermi ma siamo incompatibili. Non riusciamo ad incastrarci. Lui è impulsivo, non mi da affidabilità“, spiega Daniela. “Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui è andato a prendere un caffè. Io sono stata invitata a ballare e ho accettato. Da quel momento non mi ha più guardata in faccia. Quando l’ho chiamato mi ha fatto una scenata di gelosia e mi ha accusata di aver ballato un lento con un altro uomo che mi ha messo le mani sui fianchi. Io voglio essere libera”, aggiunge ancora la dama del trono over.

Daniela e Davide, scontro a Uomini e Donne

Daniela, inoltre, aggiunge di essere delusa dall’atteggiamento di Davide che, dopo un mese, non le ha ancora concesso l’esclusiva. “Se due persone sono in un bel momento, non c’è problema. Io non sono geloso. Nei miei sentimenti parto a duemila e do tutto”, si difende il cavaliere. “Anch’io sono partita a mille, ma a differenza tua, ti ho dato l’esclusiva. Non ho fatto un passo indietro, l’hai fatto tu perchè hai avuto paura“, dice ancora la dama.

Maria De Filippi prova ad indagare sui sentimenti del cavaliere il quale spiega di esserci rimasto male dalla scelta di Daniela di chiudere la conoscenza. Di fronte alla domanda della conduttrice se intende provare a riconquistarla, Davide dice: “Non lo so. Mi ha rimablzato chiudendomi il telefono in faccia. Ho 55 anni, non ne ho 20″, conclude il cavaliere.

