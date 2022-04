Daniela e Davide, Uomini e Donne/ “Lei pretende l’esclusiva, ma è quello che…”

Daniela e Davide, è crisi a Uomini e Donne

Dopo lo scontro nella scorsa puntata di Uomini e Donne e la decisione di riprovarci, Daniela e Davide tornano al centro di Uomini e Donne nella puntata di oggi, mercoledì 20 aprile. Davide spiega di non aver gradito la pretesa di Daniela sull’esclusiva. “Lei pretende l’esclusiva che significa uscire con una sola persona, ma è quello che sto già facendo”, spiega Davide.

DIEGO TAVANI E ANETA, UOMINI E DONNE/ "Ci siamo baciati. Con lui sto bene ma..."

“Io ti ho fatto una domanda perchè tu hai detto che sei interessato alle donne che arrivano da casa. Al ristorante ti ho chiesto come si comporteresti se dovesse arrivare per te una donna da casa e tu hai detti non lo so. Dovevi dirmi sì o no perchè io voglio l’esclusiva“, risponde la dama del trono over.

Uomini e Donne: arriva la versione Vip?/ Maria De Filippi pensa a Silvia Toffanin e…

Daniela chiude con Davide a Uomini e Donne

Tina Cipollari non condivide l’atteggiamento di Daniela. “Ma cosa significa per te quest’esclusiva? Non si devono chiedere le cose in amore. Ma la dignità dove l’avete messa? Io non mi sognerei mai di chiedere delle cose ad un uomo. Se mi accorgo che la persona che sto frequentando non fa per me, io chiudo. Tu perchè non chiudi se non ti sta bene quello che fa?”, sbotta Tina. “Ho chiuso ieri sera“, risponde Daniela.

“Tu non puoi pensare a me e dopo un mese di conoscenza aspettare che arrivi qualcuno da casa. Questo vuol dire che non ti piaccio”, aggiunge Daniela. “Se l’esclusiva la dai nei fatti, alla sua domanda, rispondevi no e basta. Se dici non lo so vuol dire che non sei convinto” commenta Gianni Sperti.

Elena Scielzo sparita da Uomini e Donne, perché?/ Lei furiosa "Sono stata calunniata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA