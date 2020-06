Daniela e Niccolò, moglie e figlio Alex Zanardi/ Lui: “Sono un uomo fortunato”

Pubblicità

Daniela e Niccolò sono moglie e figlio di Alex Zanardi, il campione protagonista del charity show “Non mollare mai – Storie Tricolori” in onda martedì 2 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. La famiglia è sempre stata fondamentale nella vita del campione che il 15 settembre 2001 è stato coinvolto in un terribile incidente durante la Champ Car in Germania. Riguardo quel terribile evento della sua vita il campione a La Stampa ha raccontato: “sono stato anche oggetto di studi perché sono sopravvissuto con meno di un litro di sangue in corpo per 50 minuti (un adulto medio ha almeno 5 litri di sangue nel corpo. Fortunatamente è andata così e ora siamo qui a chiacchierarne. Sono orgoglioso di aver sovvertito il pronostico, ma appartiene al passato e c’è un futuro che sto ancora riscrivendo”. Il campione rimase in coma per diversi giorni dopo aver superato otto arresti cardiaci e l’amputazione di entrambe le gambe. Una lunghissima convalescenza trascorsa in compagnia della moglie Daniela e del figlio Niccolò. Proprio il campione in Aula Magna a Bergamo ha raccontato che la prima persona a rivedere dopo il come è stata la moglie: “quando mi sono risvegliato è stata mia moglie Daniela ad informarmi della situazione. Io ho solo chiesto: ‘Sono ancora in pericolo di vita? No? Bene, affronteremo tutto. Ora sono stanco e voglio dormire”.

Alex Zanardi: “mia moglie Daniela e mio figlio Niccolò hanno la priorità”

Alex Zanardi e Daniela sono innamorati come il primo giorno. La coppia si è sposata dal 1996 e tra loro non c’è stato mai un momento di crisi. Insieme hanno affrontato anche il tragico incidente che ha cambiato per sempre la vita del campione. Il loro primo incontro è avvenuto quando Zanardi correva anche in Kart e in F3 e dal loro amore è nato il figlio Niccolò. Intervistato da Il Giornale Off, Zanardi parlando della famiglia e del suo ruolo di papà ha detto: “non è compito mio darmi voti, ci si prova. A volte accadono cose che ti scoraggiano. In certi momenti, mentre guardo la mia mano, magari facendo qualcosa, rivedo la mano di mio padre. Lo contestavo, ma ho assorbito tutti i suoi consigli. Anche le cose più semplici che mi ha insegnato le faccio esattamente come le faceva lui e quando mio figlio fa spallucce di fronte ai miei consigli sono tranquillo. So che, se anche io da ragazzo ero un po’ ribelle, ciò che sono è il frutto di quello che mi hanno trasmesso i miei genitori e sarà così anche per Niccolò”. Una cosa è certa, nonostante gli impegni di lavoro, per Zanardi la famiglia resta la sua priorità assoluta: “sono travolto da impegni che non cerco e mi rubano il tempo per fare cose più importanti. Ma sono un uomo fortunato, perché ho certamente più tempo di altri da dedicare ai miei affetti”. Schivi e riservati, la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, anche se a rivelare qualche dettaglio in più sulla moglie Daniela ci ha pensato proprio Zanardi rivelando: “quando l’ho conosciuta, aveva incarichi manageriali nel mondo automobilistico, la ha lasciato quando sono andato a correre in America e oggi fa la mia manager”.



