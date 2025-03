La splendida Daniela Ferolla, nata nel 1984 a Vallo della Lucania da papà carabiniere (a lungo nella scorta di Borsellino), ha tre sorelle giornaliste. La sua carriera è cominciata con Miss Italia, quando ha conquistato la fascia di Miss Moda mare Calabria. Aveva partecipato al concorso perché proprio lì stava passando le vacanze estive. Più avanti ha partecipato proprio a Miss Italia, vincendo il concorso a soli 17 anni, incoronata dalla splendida Sophia Loren. Da quel momento è cominciata la carriera televisiva di Daniela Ferolla, che si è ritrovata giovanissima a fare i conti con un successo al quale non era abituata, venendo da un piccolo centro della Campania. La conduttrice, che più avanti si dedicherà appunto al mondo della tv, è stata l’ultima miss Italia minorenne.

Giulia Salemi, chi è: Veline, Miss Italia e il successo con i reality/ "Oggi voglio essere diversa"

Nonostante la popolarità ottenuta, Daniela Ferolla ha proseguito i suoi studi, laureandosi in scienze della comunicazione a Milano e nel 2005 ha ufficialmente cominciato la carriera in tv. Un percorso fatto di vari programmi che l’hanno portata ad accrescere lentamente la sua popolarità. Nel 2011, al fianco di Fabrizio Frizzi, ha condotto Miss Italia 2011, dieci anni dopo la sua vittoria. Nel 2012 Daniela Ferolla si è iscritta all’ordine dei giornalisti della Lombardia, cominciando il suo percorso in Rai. Nel 2014 ha condotto per la prima volta Linea Verde mentre più avanti è arrivata l’esperienza di Unomattina insieme al collega Massimiliano Ossini. I due formano una coppia molto apprezzata dal pubblico.

Eleonora Daniele, chi è la conduttrice/ "Ho subito bullismo". Poi il cambiamento e il successo in tv

Daniela Ferolla, chi è: la tv e l’impegno nel sociale

Molto impegnata anche nel sociale, Daniela Ferolla ha fondato sia a Milano che a Roma un’associazione che si occupa di sostenere psicologicamente ed economicamente i bambini vittime di uxoricidio, ovvero orfani di mamme uccise dai papà. Un impegno che testimonia i valori con i quali Daniela è cresciuta e che l’hanno portata ad essere una conduttrice apprezzata non solamente per il suo talento ma anche per le sue doti umane.