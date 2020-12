Daniela Ferolla, mamma morta di cancro/ Scomparsa nel 2014 dopo una lunga malattia

La morte della mamma ha segnato in maniera dolorosa la vita di Daniela Ferolla, Miss Italia 2001. L’evento drammatico è accaduto nel 2014, sei anni fa, una morte sopraggiunta a causa di un tumore. «L’ho seguita personalmente – ricordava la stessa Daniela Ferolla parlando della mamma durante un’intervista rilasciata nel 2016 a Famiglia Cristiana – la accompagnavo alle sedute di chemioterapia in ospedale, parlavo con i medici, cercavo di informarmi il più possibile su questa malattia. Ricordo i pomeriggi trascorsi in ospedale, lei che si sottoponeva alle terapie, e io a studiare sui miei libri dell’Università». L’ex Miss Italia e conduttrice televisiva di casa Rai, è riuscita a trovare un po’ di conforto nella fede ed in particolare in Santo Padre Pio: «È stata una vera riscoperta – raccontava sempre quattro anni fa – perché mia nonna è sempre stata molto devota a questo Santo, aveva la casa piena di immaginette e avrebbe tanto voluto portarmi a Pietrelcina. Ma non c’è stato tempo». “L’incontro” avvenne grazie alla conduzione di un programma tv: «Lo scorso anno mi chiesero di condurre Una voce per padre Pio, insieme a Massimo Giletti. Così sono andata nel paese natale di padre Pio, ho trascorso una settimana intera a conoscere i suoi luoghi. Proprio come avrebbe voluto la nonna».

DANIELA FEROLLA, MAMMA MORTA DI CANCRO: “E’ SEMPRE STATA CON ME”

Dopo la morte della mamma Daniele Ferolla si è sentita in dovere di fare qualcosa di concreto ed ha così deciso di diventare testimonial Airc, l’Associazione italiana della ricerca contro il cancro: «Quando ho conosciuto l’ Airc – raccontava – mia madre era morta da poco. Mi chiesero di diventare testimonial dell’ associazione e io, all’ inizio, non volevo, perché per me era come riaprire una ferita dolorosa. Tuttavia, ho pensato che dare la mia voce alle campagne contro il tumore fosse un modo per aiutare altre persone, che stanno soffrendo quello che ho vissuto io. E allora ho detto di sì». Recentemente Daniele Ferolla aveva anche ricordato che per stare vicino alla mamma malata, e curarla nel miglior modo possibile, aveva deciso di lasciare il lavoro fino alla maggiore età: «Mi ha seguito – raccontava a Storie Italiane durante un’ospitata del 2019 – mi ha dato molto conforto e mi è stata sempre vicino. E’ stata sempre con me ed è stato bello avere la mamma vicina». Daniele Ferolla sarà ospite di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai Uno, ed è probabile che ritornerà proprio sull’episodio doloroso della scomparsa della madre.



