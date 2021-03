Daniela Ferolla/ Matrimonio con Vincenzo Novari? 25 anni di differenza ma…

Ex Miss Italia, conduttrice, appassionata di natura e cani e, soprattutto, molto innamorata: Daniela Ferolla è tutto questo e molto di più. La conduttrice da molti anni è legata al manager Vincenzo Novari. Tra i due ci sono 25 anni di differenza che non sono mai stati però un ostacolo nella loro storia d’amore. Lui è l’amministratore delegato del comitato organizzativo delle Olimpiadi invernali in Italia del 2026.

Fidanzati dal 2004, i due non sono però sposati, tuttavia il matrimonio potrebbe arrivare presto, magari proprio il prossimo anno. Daniela e Vincenzo, al momento, non hanno figli ma il desiderio di allargare la famiglia c’è, come dalla Ferolla dichiarato qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno.

Daniela Ferolla: “Fare questo mestiere ti mette davanti a un sacco di pregiudizi”

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Daniela Ferolla ha raccontato come, nel corso della sua carriera, abbia dovuto fare spesso i conti con il pregiudizio. “Fare questo mestiere ti mette davanti a un sacco di pregiudizi e di stereotipi: – ha raccontato la conduttrice – è molto facile fermarsi all’apparenza dimenticandosi che le parole fanno male.” Così ha concluso: “Mi sono rimboccata e maniche, mi sono iscritta all’università e ho intrapreso la carriera giornalistica perché sono sempre stata molto curiosa. È stato molto arricchente, ma mi è costato anche tanti sacrifici.”

