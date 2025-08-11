Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio oggi a Filorosso per un nuovo sfogo: dallo scontrino all'ex vigile del fuoco che sostiene di non aver mai incontrato

LA MAMMA DI ANDREA SEMPIO A FILOROSSO

Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio torna a parlare del figlio, coinvolto nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Stavolta utilizza i microfoni Rai, in particolare del programma Filorosso, per difendere il figlio dalle insinuazioni che gli sono piovute addosso sin da quando i riflettori si sono nuovamente riaccesi a causa del possibile ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi.

Delitto Garlasco, misteri e piste nuove/ Cosa c'è dietro gli strani intrecci con il Santuario delle Bozzole

Lui ha sempre negato non solo di essere l’assassino, ma qualsiasi coinvolgimento nella vicenda; eppure, gli inquirenti nutrono dei sospetti, con alcune tracce finite nel mirino degli esperti. Anche sua madre, Daniela Ferrari, è stata sfiorata da questa vicenda, per via del famoso scontrino conservato, quello del parcheggio di Vigevano, che potrebbe essere stato fatto proprio dalla donna e non dal figlio.

Delitto di Garlasco, Taccia "Se Andrea Sempio è l'assassino, smetto di fare l'avvocato"/ "Non ha doppia vita"

I dubbi sono legati alle dichiarazioni di un ex pompiere, sentito dai carabinieri nella nuova indagine: l’uomo avrebbe riferito di averla incontrata proprio quel giorno. Il condizionale è d’obbligo, a maggior ragione in questo caso, visto che gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Ma la mamma di Andrea Sempio, dal canto suo, nega di aver incontrato l’uomo.

LO SCONTRINO E L’EX POMPIERE: LO SFOGO DI DANIELA FERRARI

«Mi sembra strano che abbia detto di avermi visto a Vigevano, perché lì non ci siamo mai visti. Non so cosa possa aver detto, non ne ho idea», ha dichiarato Daniela Ferrari nei giorni scorsi ai microfoni di Iceberg Lombardia. L’ultima volta che si sono incontrati fisicamente di persona risalirebbe al 2009, ma già non si sentivano, perché aveva un’altra compagna.

Delitto di Garlasco, Bocellari: "Dietro nuova inchiesta non c'è difesa di Stasi"/ "Su impronte e Ignoto 3..."

Neppure l’ipotesi che possano trovare messaggi provocatori la preoccupa; anzi, ha invitato a soffermarsi eventualmente sulle sue risposte. Ma di sicuro, per la mamma di Andrea Sempio, c’è che lei il giorno del delitto di Garlasco andò a Gambolò, tornò a casa alle 9.50 e il figlio era a casa. Invece, a Morning News nei giorni scorsi si è lasciata andare a uno sfogo, stanca delle illazioni sul figlio, che tornerà a difendere ai microfoni di Filorosso stavolta.