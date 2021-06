DANIELA FERRARI, MOGLIE PIER LUIGI BERSANI/ “Al mio fianco quando…”

Pier Luigi Bersani, ospite a Oggi è un altro giorno, ricorda quando, nel 2014, venne colpito da un ictus. Un’esperienza terribile che ha superato anche grazie alla presenza costante della sua famiglia, in primis di sua moglie Daniela Ferrari. “Di quel momento ricordo tutto, non ho mai perso conoscenza ma non ero ottimista. Ho pensato che stavo per morire e anche da cogli*ne… Mia moglie Daniela mi ha salvato perché poi ha subito chiamato i soccorsi.” La donna è stata dunque un’ancora per Bersani, al suo fianco nelle grandi difficoltà ma anche nei momenti più belli. Insieme, Bersani e sua moglie si preparano a trascorrere una nuova estate in Sardegna, patria molto amata dall’ex segretario. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ELISA E MARGHERITA, FIGLIE PIER LUIGI BERSANI E DANIELA FERRARI/ "Ho perso tanto..."

Daniela Ferrari, chi è la moglie di Bersani

Daniela Ferrari è la moglie di Pier Luigi Bersani. I due si sono conosciuti negli anni ’70 in corriera: lui, figlio di un benzinaio che a Bettola abitava al di là del fiume Nure, le chiese da accendere; lei, studentessa di Farmacia e figlia di un funzionario di banca che abitava nel quartiere “bene” di San Bernardino, rispose “non fumo”. Nel 1980 si sono sposati. La “Dani”, come la chiama Bersani, si è sempre divisa tra la gestione della casa nella periferia di Piacenza e il lavoro nella farmacia comunale (è andata in pensione nel 2017). Non si è mai trasferita a Roma, nemmeno quando il marito era ministro di Prodi. È, infatti, legatissima a Bettola: “Piazza Cristoforo Colombo, questo paese, questa gente. È la malinconia del tempo andato. La sentiamo dentro di noi”, ha confessato a Vanity Fair. Bersani e la moglie hanno avuto due figlie: Elisa e Margherita.

PIERLUIGI BERSANI, L'ICTUS NEL 2014/ "Sono arrivato sulla soglia della morte"

Daniela Ferrari: “Lei non sa chi sono io”

Nel 2012, quando Pier Luigi Bersani era segretario del Partito Democratico, la moglie Daniela Ferrari è finita in un polverone mediatico. La first lady del PD si trovava a Pontedellolio, paese del Piacentino, per fare compere alla profumeria di fiducia, quando una vigilessa le ha fatto notare che la sua macchina non solo era in divieto di sosta ma stava ostruendo l’intera via al traffico. Puntuale è arrivata la multa, mentre alcuni dicono di aver sentito la signora Bersani dire: “Lei non sa chi sono io”. Sicuramente Daniela Ferrari è apparsa molto indispettita: “È sembrata molto infastidita e non ha neppure seguito le istruzioni della vigilessa che le faceva notare l’ingorgo che aveva creato”, ha spiegato una negoziante di via Veneto, come riportava Il Fatto Quotidiano. Sia la signora Bersani che lo staff del candidato premier per il centrosinistra hanno smentito l’infelice dichiarazione.

