Daniela Goggi/ Dal duetto con la sorella Loretta alla figlia Costanza (Techetechetè)

Daniela Goggi è la sorella di Loretta Goggi tra i protagonisti della puntata di oggi, martedì 21 luglio 2020, di Techetechetè, il programma di video frammenti trasmesso con grande successo su Rai1. L’attrice e cantante è da sempre molto legata alla sorella Loretta Goggi: un rapporto davvero speciale quello tra “sorelle” che ci sono sempre state l’una per l’altra nei momenti più belli e brutti della vita. In particolare Daniela è stata importantissima nel 2011 quando Loretta ha dovuto affrontare la morte del compagno Gianni Brezza. Una morte che è arrivata come un fulmine a cielo sereno nella vita dell’imitatrice ed artista che è entrata in depressione trascorrendo mesi chiusa in casa. Un periodo lungo e difficile per Loretta Goggi da cui è uscita grazie allo zampino e alla presenza della sorella che l’ha fatta uscire da un periodo buio invitandola ad accompagnarla in viaggio. “Daniela mi ha convinta a volare con lei in Argentina, con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola” ha raccontato proprio Loretta durante un’intervista, che in quell’occasione decise di accontentare la sorella andando in Argentina dove vive Costanza, la figlia di Daniela nata dal matrimonio con il conte Pierfrancesco Vannutelli.

Daniela Goggi: “la fede può darti la forza di affrontare il dolore”

Non solo sorelle, Loretta Goggi e Daniela Goggi sono state anche due indiscusse protagoniste del varietà italiano. Le sorelle Goggi, infatti, hanno fatto cantare e ballare il pubblico italiano sulle note di diverse canzoni tra cui la super hit “Domani”. Loretta e Daniela non hanno solo cantato e fatto divertire il pubblico, ma negli ultimi anni hanno deciso di tornare a lavorare insieme per un progetto importante: si tratta del film “Sogni” in cui hanno voluto raccontare l’Alzheimer. “Avevo una zia che aveva l’Alzheimer e quando parlavo con lei avevo la sensazione di non essere io per lei ma qualcun altro, in un altro tempo e in un altro luogo. È una sensazione incredibile” sono le parole pronunciate dal regista del corto che vede Loretta Goggi nei panni di una donna anziana. Un film che ha coinvolto le sorelle Goggi come hanno raccontato alla stampa: “purtroppo anche Daniela ed io abbiamo avuto un’esperienza di Alzheimer in famiglia con una nostra cugina. Era una donna piena di vita ma che, con la malattia, ha perso la memoria e la voglia di vivere. Se ne è andata poco più di un anno fa e l’unica persona che ha riconosciuto fino all’ultimo momento è stato il marito che l’ha sempre accudita, giorno e notte”. Il film ha segnato il ritorno di Daniela sul set; un momento emozionante come ha raccontato: “era tanto che non recitavo, il primo giorno ero emozionata come una bambina” – che poi ha raccontato come la fede sia stata importante per superare dei momenti della vita davvero difficili. “Solo la fede può darti la forza di affrontare il dolore che ti causa vedere una persona cara che non riconosce più nessuno, che non vuole né mangiare né bere” – ha detto Daniela concludendo – “mi chiedo spesso come faccia chi non crede, le prove diventano impossibili da superare. Spero davvero che la ricerca riesca a capire le cause di questa malattia e a trovare una cura efficace”.



