DANIELA GOGGI/ L’aiuto alla sorella Loretta nel momento più buio: “Lei mi ha salvata”

Daniela Goggi, sorella di Loretta Goggi ha avuto a sua volta una carriera importante nel mondo dello spettacolo e oggi sarà protagonista della puntata di Techetechetè in onda su Rai Uno in prima serata. Nota anche con lo pseudonimo di Daniela Modigliani, da bambina prodigio venne scelta da Anton Giulio Majano all’età di 9 anni per recitare come attrice nel 1963 nello sceneggiato televisivo David Copperfield. Ma è tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta che le sorelle Goggi si affermano sulla scena nazionale. Daniela recita in diversi sceneggiati di grande successo come “I promessi sposi” (1967) nel ruolo della Monaca di Monza da bambina, in “Vita di Michelangelo, Marcovaldo” (1970) di Nanni Loy e in “E le stelle stanno a guardare” (1971), in cui recitava anche la sorella Loretta. Il debutto come showgirl arriva invece nel 1976, quando affianca Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nel varietà “Due ragazzi incorreggibili” creando il personaggio di Fata Fatuzza.

DANIELA GOGGI: IL DUETTO CON LORETTA

Daniela e Loretta Goggi si ritrovano una accanto all’altra nel 1978 grazie ad Antonello Falqui, che le vuole insieme in RAI per lo spettacolo “Il ribaltone” assieme a Pippo Franco. L’anno prima le due avevano dato vita ad una tournée in tutta Italia di grande successo con lo show Go & Go con la canzone Domani, che finì in cima alle classifiche. Successo replicato nel 1978 anche in Spagna, dove le due sorelle conquistarono frotte di fan a suon di hit musicali. Nel 1983, prodotta da Pupo, ha partecipato al Festival con il brano Dammi tanto amore e nel 1986 ha pubblicato un LP con la Disney, prodotto da Bruno Lauzi dal titolo La famiglia di Topolino. Nel 1987 incise l’album “Le canzonissime”, in concomitanza della sua partecipazione alla trasmissione omonima condotta dalla sorella, che conteneva molte cover di sigle famose della Tv e dei cartoni animati.

DANIELA GOGGI: L’AIUTO A LORETTA NEL MOMENTO DEL BISOGNO

Rispetto a Loretta Goggi, che ancora oggi è protagonista in tv come giudice di Tale e Quale Show di Carlo Conti, Daniela Goggi ha deciso di allontanarsi prematuramente dal mondo dello spettacolo privilegiando la famiglia, comparendo raramente come ospite, nel corso degli anni, soprattutto nei programmi della sorella. La famiglia è stata per Daniela sempre fondamentale. Ne ha dato prova facendo sentire la propria vicinanza alla sorella in seguito alla morte di suo marito Gianni Brezza. Lo raccontò proprio Loretta:”Non uscivo più di casa. Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferità lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere”.



