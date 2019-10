Daniela Goggi sorella di Loretta/ Assieme sul red carpet della Festa del Cinema

Daniela Goggi, sorella della più celebre Loretta (che questa sera sarà protagonista nel salotto televisivo di Raffaella Carrà per la nuova puntata di “A raccontare comincia tu”) e nota anche con lo pseudonimo di Daniela Modigliani, è un’apprezzata cantante, attrice e showgirl che tuttavia negli ultimi anni ha notevolmente ridotto le sue apparizioni sul piccolo schermo. Più giovane di tre anni rispetto a Loretta, che peraltro sta vivendo una sorta di ‘seconda giovinezza’ grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione, da poco conclusasi, di “Tale e Quale Show”, Daniela Goggi ha cominciato a frequentare sempre meno il mondo della televisione dopo essersi sposata nel 1987 con Pierfrancesco Vannutelli da cui ha avuto la figlia Maria Costanza. Quella lunghissima pausa professionale che si era presa a fine Anni Ottanta è diventata quasi un addio alle scene, pur concedendosi delle ospitate ad esempio nei programmi proprio della sorella Loretta e comparendo, in via eccezionale, solo nel lontano 2005 nella fiction “Ho sposato un calciatore” in cui peraltro aveva un piccolo ruolo mente ha fatto decisamente più notizia qualche mese fa il fatto che sia tornata a recitare in coppia con Loretta in un cortometraggio di Angelo Longoni in cui le due donne, oramai diventate mature, riflettono anche sul delicato tema dell’Alzheimer.

DANIELA GOGGI, STILE SUL RED CARPET CON LA SORELLA LORETTA

Ad ogni modo di recente Daniela Goggi e sua sorella Loretta sono state protagoniste di un curioso episodio per un evento mondano in quel della Capitale: infatti le due donne sono state paparazzate assieme sul “red carpet” dell’ultima Festa del Cinema di Roma, dove assieme alle due attrici italiane hanno sfilato anche molti altri volti noti non solo dello showbiz nostrano e internazionale. E tra pacchianerie, qualche abito leggermente osé e scelte di look francamente discutibili, il Corriere della Sera ma non solo ha elogiato proprio la presenza scenica delle Goggi Sisters che in quella che era una vera e propria sagra degli eccessi hanno invece spiccato per stile. “Due belle signore” le descrive il quotidiano nella loro comparsata in passerella, con tanto di occhiali da sole colorati da star che ha rappresentato più un vezzo che una esagerazione, e sciarpa. Insomma, anche a confronto di dive più giovani e dall’outfit decisamente “cafonal” (volendo citare Dagospia), le sorelle Goggi sono state riconosciute quali simboli di sobrietà pure senza mancare di quella eleganza nel vestire che le ha sempre contraddistinte.

IL CORTOMETRAGGIO ASSIEME, “NON RECITAVO DA TANTO E…”

Come accennato, tuttavia a fare soprattutto notizia negli ultimi tempi a proposito di Daniela Goggi, molto restia a comparire in video e a riabbracciare l’antica passione per la recitazione, è stata la compartecipazione in qualità di attrice assieme a Loretta nel cortometraggio “Sogni”, per la regia di Angelo Longoni, e in cui le due donne si trovano ad affrontare da vicino il morbo di Alzheimer. In quell’occasione Loretta ha ringraziato pubblicamente il regista dato che grazie proprio a lui ha avuto modo di poter dividere nuovamente il set con la sorella più piccola: “E le sorprese non sono finite qui” aveva avuto pure modo di dire la maggiore delle Goggi Sisters, accennando al fatto che a breve potrebbero esservi delle nuove collaborazioni anche se pare comunque da escludere un ritorno a tempo pieno di Daniela sulle scene. Nel cortometraggio Loretta interpreta una donna anziana mentre Daniela è il medico che la cura e deve fare i conti con i sogni della prima che la porteranno a scappare via: una esperienza sul set che per loro riecheggia un episodio vissuto anche in famiglia con una loro cugina scomparsa qualche tempo fa e che in parte ha convinto Daniela a questo comeback. “Era da tanto che non recitavo, il primo giorno ero emozionata come una bambina” ha detto a tal proposito, ricordando come in certe situazioni sia la fede l’unica risorsa per andare avanti.



