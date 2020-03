Daniela Goggi, sorella di Loretta/ “Solo la fede ti da la forza” (Techetechetè)

Daniela Goggi è la sorella di Loretta Goggi, l’artista poliedrica protagonista de “Il talento di Lady Goggi” di Techetechetè in onda sabato 28 marzo 2020 alle 23.15 su Rai1. Una puntata speciale interamente dedicata alla grande, grandissima Loretta Goggi considerata come l’artista femminile italiana più completa della televisione italiana. Un omaggio sentito e dovuto alla Goggi che durante la sua longeva e straordinaria carriera si è fatta apprezzare come cantante, attrice, imitatrice, conduttrice, ma anche doppiatrice e showgirl. Accanto a lei c’è sempre stata l’amatissima sorella Daniela con cui ha condiviso un sodalizio artistico davvero importante. Insieme sono state protagoniste di Sogni, il cortometraggio in cui si è parlato del delicato tema dell’Alzheimer che entrambe hanno vissuto. “Purtroppo anche Daniela ed io abbiamo avuto un’esperienza di Alzheimer in famiglia con una nostra cugina – ha raccontato Loretta Goggi –. Era una donna piena di vita ma che, con la malattia, ha perso la memoria e la voglia di vivere. Se ne è andata poco più di un anno fa e l’unica persona che ha riconosciuto fino all’ultimo momento è stato il marito che l’ha sempre accudita, giorno e notte”.

Daniela Goggi: “la fede può darti la forza di affrontare il dolore”

Daniela Goggi con la sorella Loretta hanno partecipato al corto “Sogni”, un’esperienza che ha visto la cantante e attrice tornare a recitare dopo tantissimo tempo. “Era tanto che non recitavo, il primo giorno ero emozionata come una bambina” ha confessato Daniela che ha poco dopo precisato come la fede sia una delle poche ancore di salvezza a cui aggrapparsi nei momenti di grandissima difficoltà: “solo la fede può darti la forza di affrontare il dolore che ti causa vedere una persona cara che non riconosce più nessuno, che non vuole né mangiare né bere. Mi chiedo spesso come faccia chi non crede, le prove diventano impossibili da superare. Spero davvero che la ricerca riesca a capire le cause di questa malattia e a trovare una cura efficace”.

Loretta Goggi: “con Daniela Goggi abbiamo scritto una serie per la tv”

Daniela Goggi e Loretta Goggi sono state le sorelle della televisione italiana. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più importanti dello spettacolo italiano diventando delle vere e proprie celebrità. Poi hanno deciso di intraprendere due carriere separate pur restando sempre sorelle, amiche e complici. In realtà le sorelle, pur avendo deciso di restare lontano dai riflettori, hanno continuato ad occuparsi di spettacolo come ha raccontato la stessa Loretta Goggi che abbiamo apprezzato come giurata di Tale e Quale Show. “Abbiamo scritto una serie per la tv, manca solo un produttore coraggioso” – ha dichiarato la Goggi a zerkaspettacolo precisando – “se fossimo stati uomini, già la avrebbe presa in considerazione qualcuno. Però nei nostri progetti futuri non c’è solo la televisione, ma spero presto anche in un ritorno a teatro, la mia grande passione. E’ tutto pronto e spero vada a buon fine. Sai, sono stata fregata per ben due volte… non vorrei ce ne fosse una terza!”



