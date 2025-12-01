Daniela Ioia, chi è davvero: dalla Scuola Teatro Totò al successo in Un Posto al Sole passando per cinema e serie TV.

Daniela Ioia, chi è: la carriera dal teatro al cinema

Daniela Ioia, conosciuta soprattutto per aver interpretato Rosa in Un posto al Sole, porta avanti una carriera piena di successi. Nata a Napoli nel 1984, decide di studiare recitazione dopo il liceo, sicura che quella sarebbe stata la sua strada. Così, frequenta la celebre Scuola di recitazione Teatro Totò e si diploma nel 2007 per poi iniziare a recitare a teatro. All’inizio ottiene un ruolo in Un turco napoletano,per poi interpretare la protagonista nello spettacolo Epochè.

Questi sono per lei gli anni del teatro: la vediamo in Le statue movibili, Eneide e Pomodori Campbell, mentre nel 2019 arriva la sua prima esperienza con il grande schermo dove debutta al cinema con Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone. Lo stesso anno eccola in Gomorra – La serie e vista la sua bravura lavora con Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann nella serie I bastardi di Pizzofalcone.

Daniela Ioia è fidanzata? Il compagno Antimo Casertano

Ma il ruolo che rende Daniela Ioia famosissima al grande pubblico è quello di Rosa Picariello di Un posto al Sole, dove raggiunge il massimo successo e diventa uno dei personaggi preferiti dei telespettatori. Passiamo ora a scoprire tutto sulla vita privata di Daniela Ioia, partendo dalla sua famiglia. Quello che si sa è che l’attrice a due sorelle, ma nessuna di loro lavora nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa invece che Daniela Ioia è divorziata dall’ex compagno Antimo Casertano: i due non sono sposati sebbene abbiano convissuto per tanti anni. L’attrice è alta 1,65cm e oggi ha un nuovo amore anche se non ha mai rivelato di chi si tratta per amor di privacy.