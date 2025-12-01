Daniela Ioia, chi è il nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Antimo Casertano: la vita privata dell’attrice di Un Posto al Sole.

Daniela Ioia è una delle attrici più conosciute del panorama italiano, in particolare per il personaggio di Rosa in Un Posto al Sole. Nel corso della sua carriera ha frequentato diversi laboratori di recitazione come Attori Senza Fili, Emma Dante, per poi debuttare ne I Bastardi Di Pizzofalcone, Il Sindaco Del Rione Sanità, e Gomorra – La Serie. Dopo tre anni dal debutto approda nel cast di Un Posto Al Sole e qui interpreta Rosa Picariello.

Ma oggi parliamo della vita sentimentale di Daniela Ioia, che di recente su è separata dal fidanzato e collega Antimo Casertano con il quale ha avuto un figlio di nome Jacopo, venuto al mondo nel 2019. Ecco cos’aveva il suo compagno: “Proveniamo entrambi dal teatro: è venuto a vedere il mio spettacolo, ci siamo scambiati i numeri e siamo diventati amici. Il rapporto è andato avanti per diversi anni fino a quando, a un certo punto, ci siamo ritrovati a vivere insieme”.

Daniela Ioia e Antimo Casertano si sono lasciati: il nuovo fidanzato

La storia d’amore tra Daniela Ioia e Antimo Casertano è durata quasi dieci anni e sebbene abbiano mantenuto altissima la loro privacy i telespettatori sono sempre stati curiosi di saperne di più. Infatti, dopo che Daniela ha annunciato la decisione di separare la sua vita da quella del compagno, il pubblico è rimasto parecchio frastornato, ma del resto sul destino non si può scegliere. Oggi, pare che l’attrice sia legata sentimentalmente ad un’altra persona che non fa parte del mondo dello spettacolo ma anche in questo caso si hanno pochissime informazioni, dato che Daniela Ioia mantiene il massimo riserbo sull’identità del fidanzato.