Daniela Manganaro, Uomini e Donne/ Lite Niccolò e Massimo: “Senza attributi”

Dopo il momento dedicato a Matteo Ranieri e a Federica, la puntata di Uomini e Donne dell’11 marzo continua con Daniela Manganaro. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama del trono over che ha conosciuto Massimo, Niccolò e con cui, però, la conoscenza si è interrotta dopo pochi appuntamenti. Daniela affronta subito Massimo con cui, dopo un appuntamento e qualche messaggio, è sparito senza comunicarle la sua decisione. La dama, poi, svela i dettagli della sua conoscenza con Niccolò con cui ha trascorso delle ore piacevoli. Con loro c’era anche la figlia, ma anche la loro frequentazione è finita.

“Il mio errore è stato pensare che la redazione riferisse la decisione di chiudere la conoscenza. Nonostante tutto, mentre ero all’aeroporto, ti ho scritto le seguenti parole ‘Anche se non dobbiamo sentirci più mi ha fatto davvero piacere conoscerti”. Non ti voglio frequentare perchè sei aggressiva”, ribatte Niccolò.

Daniela Manganaro chiude con Pierpaolo a Uomini e Donne

Dopo aver chiuso la frequentazione con Massimo e Niccolò, Daniela ha deciso di giocare a carte scoperte con Pierpaolo. “Gli ho chiesto se voleva uscire con me, ma quando gli ho chiesto di vederci mi ha detto che sarebbe uscito con Stefania e quando gli ho detto che la conoscenza con una donna non preclude una conoscenza con un’altra donna mi hai risposto che fa fatica a gestire due conoscenze. Ha aggiunto che con me voleva avere un rapporto d’amicizia“, ha spiegato Daniela. “Un uomo dovrebbe avere la personalità di comunicare la propria decisione”, aggiunge ancora la dama.

Pierpaolo si difende spiegando di averle detto subito di Stefania. “Ti penalizza il tuo carattere. Sei un macigno, ogni uomo non andrà mai oltre la conoscenza”, commenta Tina Cipollari. “E’ una donna che si fa rispettare. Un uomo con gli attribuiti deve avere il coraggio di dire di chiudere la storia”, ribatte Gianni Sperti.



