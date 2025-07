Daniela Martani racconta l'aggressione subita mentre si trovava su una spiaggia libera insieme al suo cane: ecco cos'è successo.

Daniela Martani, con un video pubblicato su Tik tok, ha raccontato di essere stata aggredita mentre si trovava su una spiaggia libera insieme al suo cane, regolarmente al guinzaglio. Tutto sarebbe accaduto quando la Martani si sarebbe lamentata di non riuscire a pagare con il bancomat da qualche giorno. “Fai pure venire la finanza, tanto qui siamo tutti in regola. Il bancomat non funziona sempre perché non c’è internet. Sei una me**a di persona. Mi hai fatto foto e video, ma adesso li cancelli“, le parole della donna in un breve video pubblicato dalla Martani.

Poco dopo, le stesse persone con cui si sarebbe lamentata della casa e che gestiscono un lido nelle immediate vicinanze della spiaggia libera, l’avrebbero successivamente aggredita mentre si trovava con il suo cane. “Sono qui a Peschici, sono appena tornata dalla spiaggia di Procinisco, dove sono stata aggredita da dei cafoni ignoranti che gestiscono la spiaggia con i loro ombrelloni e con il loro stabilimento qui a Procinisco, ma pensano che la spiaggia sia tutta loro, nonostante ci sia un pezzo di spiaggia libera, fanno i padroni e comandano anche sulla spiaggia libera, che vi dico, la spiaggia libera è veramente un fazzoletto di terra, sarà 5 metri per 5, una roba veramente scandalosa. Quasi tutta la baia è occupata da uno stabilimento”, ha spiegato la Martani.

Daniela Martani e le parole sull’aggressione

Daniela Martani che, recentemente è stata anche la protagonista di un diverbio con Ilaria Galassi, nel video pubblicato sui social ha così spiegato nei dettagli l’accaduto: “Poco fa sono stata aggredita perché ho fatto notare alla signora e ai signori che gestiscono il bar, che da settimane non si può pagare con il bancomat, neanche per prendere una bottiglietta d’acqua. E poi sono stata aggredita perché, nonostante io fossi nella spiaggia libera con il mio cane, che era legato al guinzaglio, loro sono venuti a dirmi che io lì non potevo stare”, ha detto.

Poi ha concluso così il suo racconto: “Quindi vengono a fare i padroni nella spiaggia libera, nonostante non lo possano fare perché loro si devono occupare soltanto della concessione che gli è stata data. Sono stata aggredita, mi hanno preso il telefono, messo le mani addosso, adesso chiaramente andrò a denunciare ai carabinieri e questo è quello che è successo, vi faccio vedere“.