Daniela Martani: “Andrea Cerioli? Inutile e antipatico”/ Bordata alla Blasi “Stavo..”

L’avventura di Daniela Martani sull’Isola dei Famosi 2021 è ufficialmente finita lunedì 5 aprile quando, dopo l’eliminazione, ha deciso di non restare su Playa Esperanza. L’ex naufraga, tuttavia, rientrata in Italia, dovrà osservare un periodo di quarantena prima di poter partecipare alla puntata in studio. Nel frattempo, sui social, si starebbe lasciando andare ad una serie di commenti nei confronti della produzione dell’Isola dei Famosi 2021 e degli altri concorrenti. In particolare, la Martani avrebbe espresso la propria opinione su Andrea Cerioli. Nel corso di una diretta Instagram con Akash, come riporta Biccy, la Martani non avrebbe usato parole molto cordiali nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne:

Beppe Braida lascia L'Isola dei famosi 2021/ Perchè? Gravi motivi...

“Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega”, avrebbe detto l’ex naufraga come riporta Biccy.



Akash Kumar e Tommaso Zorzi, scontro all'Isola dei Famosi 2021/ "Ci vediamo lunedì"

DANIELA MARTANI, FRECCIATINE A ILARY BLASI E ALLA PRODUZIONE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

Nel mirino di Daniela Martani, tuttavia, non sarebbe finito solo Andrea Cerioli, ma anche la produzione dell’Isola dei Famosi e la conduttrice Ilary Blasi. Stando a quello che riporta Novella 2000, la Martani avrebbe avuto da ridire sul periodo di quarantena da osservare dopo il rientro in Italia dall’Honduras. Inoltre, avrebbe dato ragione ad un utente che faceva notare come il tempo per decidere se restare o meno su Playa Esperanza sia pochissimo. “Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete“, avrebbe detto la Martani come si legge su Novella 2000. Su Twitter, tuttavia, proprio Daniele Martani, ha precisato di non aver alcun tipo di problema con la produzione dell’Isola. “Ma perché scrivono cavolate? Non ho nessun problema con la produzione né con Mediaset. Ho detto tutt’altro ma le parole come al solito vengono strumentalizzate”, ha precisato l’ex naufraga.

Isola dei Famosi 2021 choc: "Mai accaduto in 15 edizioni..."/ Non sanno pescare arriva aiuto dall'esterno...

Ma perché scrivono cavolate? Non ho nessun problema con la produzione né con Mediaset. Ho detto tutt'altro ma le parole come al solito vengono strumentalizzate.#isola #isoladeifamosihttps://t.co/qTUgeUUFEV — daniela martani (@danielamartani) April 9, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA