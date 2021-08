Daniela Martani contro i fumatori/ “Diffusori di cancro ai polmoni”: la frase choc

Daniela Martani torna a far parlare di sé. L’ex pasionaria di Alitalia, nota per l’abitudine ad assumere posizioni spesso controverse sui temi più disparati, si è resa protagonista di un’affermazione molto forte sul suo profilo Twitter. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha infatti cinguettato: “Ieri sera ero a cena fuori all’aperto, un ragazzo accanto al mio tavolo ha acceso una sigaretta e il fumo ha iniziato a venire tutto dalla mia parte. Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente“. Innegabile il fastidio provato da quanti non fumano e si sentono inondati dalla esalazioni dei vicini di posto. Certamente pesante, però, la definizione che l’ex hostess ha dato di fatto ai fumatori o, nella migliore delle ipotesi, a ai fumatori che fumano vicino agli altri: quella di “diffusori di cancro ai polmoni”.

RITA DALLA CHIESA RISPONDE A DANIELA MARTANI

Un tweet che ha suscitato diverse reazioni sul sito di microblogging quella di Daniela Martani. Tra coloro che si sono sentiti in dovere di rispondere all’ex hostess di Alitalia anche un volto noto del piccolo schermo come Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, a sua volta assidua frequentatrice di Twitter, ha cinguettato: “Daniela Martani, purtroppo ci sono persone che muoiono di cancro ai polmoni senza aver mai toccato una sigaretta. Certo, in pubblico, anche se all’aperto, educazione vorrebbe che si chiedesse il permesso“. La Martani ha comunque replicato: “Ciao Rita lo so so bene però chi sceglie di non fumare ha il diritto di non dover subire il fumo passivo degli altri“.

