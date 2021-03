Daniela Martani contro vaccini e Covid/ “Se il mondo fosse vegano non ci sarebbe”

Daniela Martani a L’Isola dei Famosi 2021 fa discutere e non poco per via delle sue parole sul Coronavirus e vaccino. In tantissimi, infatti, non comprendono come una no vax e no Covid possa essere stata scelta da Mediaset nel cast della quindicesima edizione del reality show peraltro quest’anno condotto da Ilary Blasi risultata positiva alcuni mesi fa con il marito Francesco Totti che peraltro ha perso il padre proprio a causa di questo terribile virus. E ancora tra gli opinionisti c’è anche Iva Zanicchi ammalatasi di Covid-19 e finita in terapia intensiva con il fratello che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid. Tutto ciò ha fatto infuriare non poco i telespettatori dell’Isola, ma anche il popolo dei social considerando anche quanto dichiarato dalla ex pasionaria di Alitalia che non ha mai nascosto di essere contraria al vaccino e che il Coronavirus esiste perchè c’è gente che mangia carne. Ospite del programma radiofonico “La Zanzara” la ex concorrente del Grande Fratello ha detto: “se il mondo fosse vegano non ci sarebbe stato il coronavirus, non lo dico io ma lo dicono tutti. Il Covid-19 fa parte di quella famiglia di virus nati dal nostro rapporto con gli animali selvatici. Noi siamo gli unici che evitano che si diffondano questi virus, perché mangiando la carne e certi tipi di animali si diffondono questi virus. La natura si ribella, si riequilibra: noi siamo troppi, le risorse stanno esaurendo e la natura si riequilibra. I vegani hanno meno possibilità di prendere il virus, il sistema immunitario è molto più elevato rispetto a chi mangia carne. Quest’anno non mi sono presa nemmeno un raffreddore”.

GILLES ROCCA STA MALE: "16 ORE CON LA FLEBO"/ Poi torna all'Isola dei Famosi "Roccia"

Daniela Martani no vax e contro la mascherina

Non solo, Daniela Martani concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 lo scorso mese di Agosto si è fatta notare anche per il suo rifiuto ad indossare la mascherina sul traghetto di ritorno dalla Sardegna. La pasionaria di Alitalia in quell’occasione ha parlato perfino di “dittatura sanitaria” definendo gli italiani un popolo di lobotomizzati: “se non capite che quello che è successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali e per la nostra libertà personale non avete capito un c… e vi meritate di stare chiusi in casa a vita. Ci sono video di medici che inizialmente dicevano che la mascherina non serviva a niente, perché il virus penetra attraverso la garza. Dovete svegliarvi, perché quello che sta succedendo è gravissimo. Stanno parlando di positivi quando sono persone che non hanno alcun sintomo, sono sane. Vi stanno impaurendo con lo spauracchio del numero dei positivi, ma essere positivi non significa assolutamente nulla. Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci col numero di positivi. Se non ci libereremo presto da questa dittatura diventeremo prigionieri, degli automi”. Infine qualche mese dopo sempre a “La Zanzara” ha litigato in diretta con David Parenzo parlando della questione vaccini: “tu sei pericoloso perché ti sei permesso di dire che la gente si deve vaccinare per forza, ma come ti permetti? Il vaccino influenzale ogni anno muta, rincoglionito. Il mio cane lo vaccino contro la rabbia? No, non lo vaccino perché è inutile e non serve a niente. Qui non abbiamo nemmeno più il diritto di ammalarci? Il vaccino del coronavirus lo vogliono mettere sul mercato senza i dovuti controlli per guadagnare miliardi”.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato e diretta: Andrea Cerioli "premio" dei burinosJeda, fidanzato Vera Gemma/ “Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA