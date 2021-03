Daniela Martani/ Coronavirus e vaccini la nuova Alda D’Eusanio per Isola dei famosi 2021^

Daniela Martani sicuramente è uno dei colpi meglio riusciti dell’Isola dei Famosi 2021. La produzione l’ha voluta nel cast andando incontro alle prime polemiche e, soprattutto, a chi accusa Mediaset di andare a cercarsi guai volutamente. L’accusatrice più agguerrita è stata proprio Selvaggia Lucarelli che, dopo quello che è successo con Alda d’Eusanio e alla luce del pensiero di Daniela Martani su Coronavirus e vaccini, non trova una buona idea farla partecipare ad un programma con tanta visibilità. Alle polemiche ha risposto la diretta interessata negando di aver detto che il Coronavirus non esiste o che non servano le mascherine e il distanziamento assicurandosi così la partenza visto che nelle scorse ore il suo nome è stato ufficialmente confermato sui profili social della trasmissione al via questa sera.

Daniela Martani "Mai stata negazionista"/ E' polemica su sua partecipazione all'Isola

Daniela Martani travolta dalle polemiche ancora prima di partire per l’Isola dei Famosi 2021

Ma cosa porterà Daniela Martani sull’Isola e quale sarà il suo comportamento in veste di vegana davanti ai suoi colleghi alle prese con la pesca per sopravvivere? In molti sono curiosi di vedere l’ex gieffina calarsi nei panni di naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ma le polemiche e la possibilità di squalifica per lei sono dietro l’angolo tutti i giorni e a quel punto di chi sarà la colpa? Sarà curioso capire come andranno le cose visto che Ilary Blasi ha perso il suocero proprio per via del Coronavirus e si è commossa a Verissimo raccontandolo, la sua esperienza cozza un po’ con quella della Martani che già in passato ha parlato del virus in circolazione come di un’influenza e tutto quello che ne consegue. Proprio Ilary Blasi, in conferenza stampa prima della partenza del programma, si è lasciata andare ad un laconico: “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione“. Questo significa che si tratterà l’argomento con tutte le polemiche del caso?

LEGGI ANCHE:

Daniela Martani all'Isola dei Famosi 2021?/ Il possibile cast tra Elisa Isoardi e..Daniela Martani "Roberto Burioni? Braccio finto per il vaccino"/ E il virologo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA