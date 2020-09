Daniela Martani “Covid? Non si può vivere temendo di morire”/ Mosetti: “dillo a…”

Daniela Martani si scaglia contro chi continua a chiedere d’indossare la mascherina nello studio di Pomeriggio 5. L’ex gieffina, ai microfoni di Barbara D’Urso, racconta cos’è successo esattamente sul traghetto. “Sono andata a La Maddalena in giornata perché ero in Costa Smeralda. All’andata non c’è stato alcun problema. Al ritorno, all’una e mezza di notte quando non c’era quasi nessuno, per consegnare il biglietto, questa persona mi ha detto di mettere la mascherina per dargli il biglietto e, siccome non c’è alcun regolamento che dice questo, non esiste. Bisogna smettere di seguire delle regole che non esistono”, spiega Daniela Martani scatenando la dura reazione di Giovanni Ciacci e Michele Cucuzza, ospiti in studio della prima puntata di Pomeriggio 5. “Io comprendo tutto, però, per il buon senso, perché devi creare la polemica? Mettiti la mascherina per due minuti e basta”, sbotta Barbara D’Urso

ANTONELLA MOSETTI RISPONDE A DANIELA MARTANI: “DILLO AI PARENTI DI TUTTI I MORTI”

Ospite della prima puntata di Pomeriggio 5 sono state Aida Yespica e Antonella Mosetti, entrambe positive al Covid 19 dopo una vacanza in Sardegna. Mentre la Yespica ha spiegato di essere asintomatica, la Mosetti ha raccontato di aver avuto qualche sentimo anche se non grave. Nonostante il numero nuovamente in crescita dei contagiati, Daniela Martani continua ad essere convinta che il coronavirus non debba cambiare le abitudini delle persone. “Non si può vivere con la paura di morire“, ha detto la Martani. “Vallo a dire alle famiglie di tutti i morti che ci sono stati”, ha sbottato Antonella Mosetti.



