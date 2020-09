Daniela Martani “fatta fuori da Radio Kiss Kiss”/ “Per mie dichiarazioni su Covid…”

Daniela Martani via da Radio Kiss Kiss. L’emittente non ha rinnovato il contratto di collaborazione dell’ex concorrente del Grande Fratello 9. La 47enne sostiene che questa decisione abbia a che fare con le sue esternazioni sull’emergenza Covid. Dichiarazioni che non sono «allineate e conformi a quelle circolanti sui media alla narrazione attuale sul Coronavirus». Per questo, dunque, scrive sui social l’ex hostess Alitalia “pasionaria”, «si interrompe, dopo 3 anni, la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show». Addio al morning show dell’emittente che va in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9. Invece Radio Kiss Kiss fa sapere, come riportato dal Corriere della Sera, che il contratto era in naturale scadenza e che la decisione di non rinnovarlo era stata presa già mesi fa dall’editore. Dunque, non avrebbe nulla a che fare con le sue prese di posizione sul coronavirus.

DANIELA MARTANI E L’ADDIO A RADIO KISS KISS

Daniela Martani in un lungo post su Instagram ha annunciato l’addio a Radio Kiss Kiss, non dipeso dalla sua volontà. Le motivazioni di questa decisione per l’ex gieffina sono il «segnale di un’erosione allarmante di diritti fondamentali e di un controllo pervasivo delle nostre vite private, delle nostre opinioni, pensieri, spazi». La Martani parla di una telefonata intercorsa col direttore del network da cui «è emerso che la decisone di non rinnovarmi il contratto, è stata presa a seguito delle mie esternazioni e le mie prese di posizione sulla questione Covid» che definisce «vicine alle più articolate e rassicuranti indicazioni dei professor Zangrillo, Clementi, Bassetti, Palù, Tarro tutti professionisti di altissimo livello che continuano a diffondere informazioni serie e non allarmistiche». Daniela Martani nel post ribadisce che «il mancato rinnovo del contratto non è avvenuto perché scaduto, ma in considerazione di opinioni e prese di posizione esternate nella mia vita privata».



© RIPRODUZIONE RISERVATA