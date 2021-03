Daniela Martani, fidanzato ideale chi è?/ Identikit: “Vegetariano che sappia rifare i letti”

L’Isola dei famosi 2021 non è iniziata nel modo migliore per la naufraga Daniela Martani. La speaker radiofonica, attaccata ancora prima della partenza per le sue posizione sui vaccini, in Honduras è stata criticata più volte dagli altri concorrenti, in particolare da Gilles Rocca. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi di giovedì 26 marzo, Daniela Martani è scoppiata a piangere mentre raccontava i dissapori avuti con l’attore e vincitore di Ballando con le stelle 2020. Ospite di Mattino 5, Francesco Mogol si è espresso così sull’argomento: “La Martani è rimasta sensibile solo al giudizio di Gilles, penso che lei abbia un interessamento verso di lui”. L’ex concorrente del Grande Fratello (la Martani ha partecipato al reality nel 2009 quando faceva l’hostess per Alitalia) non ha nascosto di essere single e di essere in cerca di un nuovo amore.

Daniela Martani scontro con Gilles per strategia?/ Piccioni "Discriminata", Alessi "Gilles non aggressivo"

Daniela Martani: identikit del fidanzato ideale

Ora che le divisioni sull’isola tra Burinos e Rafinados sono finite, i naufraghi si sono riuniti. Daniela Martani, in questi giorni, sta passando molto tempo con Miryea Stabile e Angela Melillo. L’ex concorrente de “La pupa e il secchione e viceversa” si è presa molto a cuore la situazione sentimentale della Martani e così si è trasformata nella dea dell’amore per cercarle un fidanzato. Insieme alla Melillo, Miryea ha cercato di fare l’identikit del fidanzato ideale di Daniela Martani. Ovviamente deve essere vegetariano: “E poi bello, simpatico, intelligente, sensibile, onesto, sincero… che sappia rifare i letti, sappia pulire per terra”, ha detto la speaker radiofonica. Angela Melillo ha detto di aver trovato un uomo magnifico e ha consigliato alla Martani di non smettere di cercare l’uomo perfetto: “Le cose belle arrivano, non smettere mai di crederci”. La Martani, commossa dal discorso dell’attrice, ha poi cercato di sdrammatizzare: “Trovatemelo, mandatemi qualche curriculum…”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia, amica Daniela Martani/ "Messa da parte dal gruppo perché vegana"Daniela Martani/ Scoppia la polemica sui vaccini e lei piange per il granchietto! (Isola dei Famosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA