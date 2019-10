Daniela Martani/ Guerra ai cacciatori e a Vissani a Pomeriggio 5: “mangio…”

Daniela Martani si scaglia contro i cacciatori e tutti quelli che sono soliti mangiare carne nel salotto di Pomeriggio 5. La pasionaria veg, ospite di Barbara D’Urso, punta il dito contro tutti quelli che non difendono gli animali e sono soliti alimentarsi con le proteine animali. Da anni, ormai, Daniela Martani porta avanti la sua battaglia contro chi segue un’alimentazione diversa da quella vegana. Recentemente, infatti, la pasionaria veg, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha puntato il dito contro i cacciatori. “Ai cacciatori vorrei tagliare le gomme delle macchine. I cacciatori sono dei poveracci, sfigati, sono anche ciechi, sono tutti vecchi che non hanno un cavolo da fare. Lo Stato italiano non può continuare a permettere a gente malata di mente di andare nei boschi e sparare indiscriminatamente ad animali innocenti”, ha detto la Martani.

DANIELA MARTANI CONTRO VISSANI: “NON MI FACCIO DIRE COSA DEVO MANGIARE DA LUI”

Daniela Martani punta il dito non solo contro i cacciatori, ma anche contro lo chef Gianfranco Vissani. La pasionaria, infatti, convinta delle proprie idee, ha infatti denunciato lo chef che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Un giorno da pecora”, aveva dichiarato che il modo migliore per uccidere un agnello è farlo “a mani nude”. “ Ha rilasciato un’intervista a Radio 1 – ha spiegato la Martani a I Lunatici – in cui quasi godeva nello spiegare come lui uccide gli agnelli. Specificando che gli agnelli li preferisce piccolissimi, appena nati, perché così più gustosi. Ma come si possono dire certe cose pubblicamente? Sono andata a denunciarlo personalmente per aver violato questo tipo di regole . N on mi faccio insegnare quello che devo mangiare da Vissani, una persona che soffre di problemi di obesità evidenti. Non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare se a te tra un po’ scoppiano le vene per quello che mangi ”. Ai microfoni di Pomeriggio 5, Daniela Martani confermerà le sue idee?

© RIPRODUZIONE RISERVATA