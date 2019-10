Daniela Martani/ “I Ferragnez? Continuerò a criticarli” (Pomeriggio 5)

Daniela Martani avrebbe espresso solo una critica nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni. L’ex hostess di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, oggi attivista per la difesa degli animali, torna sulla decisione della Procura di Roma di archiviariare la presunte offese che avrebbe rivolto a Fedez e Chiara Ferragni sui social nel salotto di Pomeriggio 5. Il tweet che aveva scatenato la reazione dei Ferragnez scritto dalla Martani e che si riferiva alla festa di compleanno organizzata in un supermercato recitava: “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like”. Parole che, dunque, non sarebbero offese, ma critiche. La decisione della Procura di Roma, però, ha scatenato la polemica: l’insulto sui social, dunque, è legittimo? Daniela Martani difende la propria posizione a Pomeriggio 5.

DANIELA MARTANI: “INSULTO A FEDEZ E CHIARA FERRAGNI? NON SONOCOME QUELLI CHE AUGURANO LA MORTE”

Daniela Martani, dunque, continuerà a criticare quei comportanti dei vip che considera sbagliati e poco costruttivi. L’ex gieffina lo ha ribadito ai microfoni di Mattino 5. «Quando Greenpece si batte contro la caccia alle balene va a speronare le navi, non chiede solo di smettere. Bisogna criticare anche sprezzamente comportamenti come quelli dei Ferragnez perché il ragazzino potrebbe pensare che buttare il cibo del supermercato sia giusto. Con tutti gli insulti che gli sono arrivati sono andati a denunciare me?», ha spiegato la Martani che non ci sta ad essere indicata come un hater. «Non ci sto a ssere paragonata a chi augura la morte a persone che non hanno colpa e che sono malate. Io sono animalista e le battaglie devono essere forti. I Ferragnez sono personaggi pubblici e hanno sprecato il cibo al supermercato», ha precisato. Daniela Martani, dunque, continuerà ad esprimere critiche sui social, anche nei confronti dei Ferragnez.





