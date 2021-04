Daniela Martani: “La mia cagnolina è stata aggredita”/ “Non l’avrei più vista viva..”

Daniela Martani, rientrata in Italia, dopo la quarantena, ha raccontato le emozioni provate in Honduras durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Se ai microfoni di Ilary Blasi ha raccontato le varie dinamiche e quello che è accaduta con gli altri concorrenti, sui social, si è lasciata andare ad un racconto personale. L’ex naufraga, infatti, ha confessato ai suoi followers di aver ricevuto una spiacevole notizia al suo ritorno in Italia. Mentre era in Honduras, infatti, la sua amata cagnolina è stata aggredita da un pitbull. Legatissima alla sua cagnolina a cui ha sempre pensato durante le settimane trascorse in Honduras, Daniela Martani non ha nascosto la paura provata quando ha scoperto l’accaduto pensando a ciò che sarebbe potuto accadere ad Ariel, questo il nome della sua cagnolina.

Daniela Martani, paura per la sua cagnolina

Fortunatamente, Ariel, la cagnolina di Daniela Martani, sta bene, ma l’aggressione da parte di un pitbull avrebbe potuto avere conseguenze più gravi come ha raccontato l’ex naufraga ai suoi followers attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. La Martani svela di aver saputo dell’aggressione solo dopo il suo rientro in Italia. La sorella che ha poi portato Ariel dal veterinario ha scelto di non dirle nulla per non compromettere la sua avventura in Honduras. “Vi avevo detto che vi avrei raccontato cosa fosse successo alla mia cagnolina. Quando ero all’Isola è stata aggredita da un pitbull sul collo. Per fortuna sta bene. L’aggressione è avvenuta sopra il collo e non alla giugulare o non l’avrei più vista viva“, ha spiegato la Martani che ha poi pubblicato un video in cui Ariel si riposa.

