Daniela Martani lite con Gilles Rocca/ “Aggressivo e bullo”, lui “non lo accetto!”

Daniela Martani contro Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 2021. Durante la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi scoppia una durissima litigata in palapa tra i due naufraghi. La ex burina, infatti, punta il dito contro il naufrago dicendo: “ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire. Non ho mai detto che lui fa clan con gli altri e mi ha escluso, lo apprezzo per alcuni lati, ma questa sua aggressività mi ferisce personalmente perchè l’ho vissuta in famiglia”. Parole molto dure quelle pronunciate dalla vegana che scoppia a piangere. Gilles è colpito dalla cosa e prontamente si avvicina per chiederle scusa: “se ti ho ferito ti chiedo scusa, mi dispiace vedere una donna piangere, la mia aggressività è non voler parlare se le cose sono viste in maniera diversa. So quanto bene gli ho voluto e quanto ho fatto per portarla nel gruppo, ma sentire dire queste cose…il problema è questo: Daniela non fa parlare, non ascolta le persone”.

Daniela Martani vs Gilles Rocca: volano parole grosse e lui…

Ma la discussione tra Daniela Martani e Gilles Rocca non si placa a L’Isola dei Famosi 2021. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2021, infatti, parlando proprio della Martani precisa: “dice delle cose non vere che io faccio parte di un clan, quando io sono un cane sciolto, non faccio gruppo con gli altri e non ho voluto assolutamente mandarla via”. Non solo, Gilles aggiunge: “cosa che mi ha molto ferito ‘fatto il bullo’ una cosa che detesto visto che da sempre combatto contro bullismo, femminicidio”. Dallo studio interviene Elettra Lamborghini che ha notato il comportamento di Gilles verso Miryea e per questo lo ammonisce, ma in difesa del bel Gilles c’è Tommaso Zorzi: “diamo alle situazioni il loro nome, non bisogna strumentalizzare utilizzando certe parole”, ma la Martini dalla palapa precisa “non ho detto questo, ha risposto in modo aggressivo, non ho mai detto che è stato violento”. La reazione di Gilles è al limite: “mi batto da una vita, non posso accettare di essere accostato ad una cosa del genere se no prendo e me ne vado”.

