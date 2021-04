Daniela Martani/ Meglio di Paolo Fox, la “profezia” su Awed (Isola dei Famosi)

Daniela Martani fa pace con Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021?

Daniela Martani che fine ha fatto? La bella naufraga che nei primi giorni abbiamo visto un po’ più combattiva all’Isola dei Famosi 2021 insieme ai Burinos si è un po’ spenta da quando i suoi compagni l’hanno scaricata e lei si è ritrovata a far parte di un gruppo sempre più allargato che continua a pescare e mangiare anche se lei non permette a nessuno nemmeno di uccidere le formiche, almeno a detta di Gilles Rocca. Le discussioni quando si parla di lei sono sempre all’ordine del giorno ma la sua verve è un po’ scemata tanto che qualcuno è ancora convinto che presto gli effetti della fame la spingeranno a cambiare il suo essere e il suo carattere. Proprio con Gilles Rocca le cose non sono andate benissimo sin dal principio. Lui si è spesso sentito attaccato per via delle sue continue battute su pesca e violenza sugli animali, ma a fargli perdere le staffe è stato il momento in cui lo ha fatto passare come un tipo violento per via di alcune sue parole che hanno risvegliato dentro di lei alcuni ricordi repressi della sua infanzia.

La profezia dopo le scuse di Awed

La stessa Daniela Martani ha ammesso di sentirsi sotto accusa perché vista come quella che replica, che controlla e che giudica ma le temperature si sono un po’ abbassate da quando si è unita agli altri ragazzi. A tenerla impegnata in queste ultime ore, però, è stato il momento di pentimento da parte di Awed che ha chiesto scusa ai naufraghi per le sue parole forti in Palapa distenendo finalmente il clima, almeno per il momento. E’ stato a quel punto che è arrivata la sua profezia riguardo questo nuovo clima tranquillo che si respira a Playa Reunion: “L’Isola non è finita. Siamo solo all’inizio. Se pensate che questo idillio durerà per sempre vi siete proprio sbagliati”.

