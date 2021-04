Daniela Martani “Mi odiano!”, sarà eliminata?/ Elisa Isoardi dalla sua parte! (Isola dei famosi)

Daniela Martani contro tutti (tranne Elisa Isoardi) all’Isola dei Famosi 2021

A gran sorpresa da parte di tutti ecco finalmente le prime fazioni all’Isola dei Famosi 2021: Daniela Martani ed Elisa Isoardi in una di queste sono complici. Questo è il responso dell’ultima puntata del programma che tornerà in onda proprio questa sera su Canale5 con una nuova eliminazione di una tra Daniela Martani e Drusilla Gucci ma non è di certo questa la sorpresa visto che la naufraga è partita già un po’ in deficit rispetto agli altri proprio perché in molti conoscono il suo carattere ma, soprattutto, il suo modo di mettere zizzania e far infuriare tutti. Nei giorni scorsi è spesso finita allo scontro con Gilles Rocca e non solo sull’Isola ma anche in Palapa dove la bella ex gieffina ha avuto modo di accusarlo di essere violento e, comunque, eccessivo nelle sue esternazioni nei suoi confronti e non solo. Dalla parte della Martani si è schierata Elisa Isoardi stufa del comportamento di Gilles Rocca che, dal canto suo, ha ormai deciso che la sua amicizia con lei si è arenata.

Ma Daniela Martani continua a mietere vittime all’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver causato la fine dell’amicizia tra Gilles ed Elisa Isoardi, adesso sembra che la sua nuova vittima sia Francesca Lodo. I due hanno finito per discutere proprio perché protagoniste di un acceso dibattito per una porzione gigante di riso che l’ex hostess avrebbe mangiato. Le due finiscono per litigare e tutto perché Daniela Martani, almeno a dire degli altri, continua a fare la vittima prendendo al balzo ogni cosa per creare delle vere e proprie tragedie e per questo, dopo aver accusato tutti di essere contro di lei, ha deciso di lasciare il gruppo e allontanarsi. A quel punto Daniela trova una spalla in Elisa che accoglie il suo sfogo e la consola con un bacino dicendosi d’accordo con lei.

