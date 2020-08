Daniela Martani “No mascherina su traghetto”/ Video “Follia!”, e arrivano carabinieri

Daniela Martani del Grande Fratello al centro di una nuova polemica, questa volta per via del suo rifiuto ad indossare la mascherina su un traghetto. “Allora quindi io devo indossare la mascherina mentre sto in macchina per darvi il biglietto, mi state dicendo questo? Mi fate vedere il regolamento?” dice la ex concorrente del Grande Fratello in un video pubblicato sui social e diventato virale. La Martani all’ingresso del traghetto da La Maddalena e diretto a Palau, in Sardegna, ha uno scontro verbale con gli operatori e l’equipaggio del traghetto che alla fine hanno dovuto chiamare i carabinieri. La ex hostess di Alitalia ha più volte richiesto il regolamento in cui era riportato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’interno della propria automobile. “Mi faccia vedere il regolamento… devo darle il biglietto con la mascherina? Sto in macchina” ha più volte detto la ex gieffina bloccando l’ingresso e l’uscita del traghetto al punto che l’operatore dei controlli l’ha esortata a scendere. “Devo scendere perchè sta bloccando tutto” ha detto l’operatore ripreso nel video, ma la Martani non ci sta e replica “io non scendo niente ho pagato un biglietto, mi faccia vedere il regolamento“. L’operatore però le fa notare: “si prende una denuncia per interruzione dei servizi pubblici“, ma la ex hostess di Alitalia è ferma nelle sue idee: “io vi denuncio perchè voi non rispettate il DPC del Governo“. Intanto intorno si è creata una gran confusione con la gente che, giustamente in fila, si lamenta per il comportamento della ex concorrente del Grande Fratello.

Daniela Martani blocca il traghetto: non vuole indossare la mascherina

Daniela Martani però continua a polemizzare “mi faccia vedere il regolamento. Lei mi sta dicendo che le devo dare il biglietto con la mascherina mentre sto in macchina. Questa non è una cosa normale, è follia. Voglio sapere dove sta il regolamento che mi obbliga a dare il biglietto con la mascherina quando sono in macchina da sola“. Il video è stato pubblicato dalla stessa Martani sui social che ha scritto: “ieri sera alle 1:30 di notte al ritorno dall’isola della Maddalena per Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati. Quindi in pratica secondo questi signori è obbligatorio indossare la mascherina anche nella propria macchina“. Ma il DPCM governativo è molto chiaro in merito “L’obbligo della mascherina non c’è all’aperto, almeno che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale e non ci si trovi in una situazione di affollamento”. Sul finale poi la ex concorrente del GF ha scritto: “io non ci sto a questa follia, mi rifiuto di sottostare a questa dittatura che non ha alcun fondamento. Loro hanno chiamato i carabinieri e hanno minacciata di denunciarmi per interruzione di pubblico servizio io chiaramente sporgerò denuncia per aver violato il mio diritto previsto dalla costituzione italiana alla libera circolazione“. In realtà il regolamento della compagnia di navigazione sul sito internet ha richiesto come regole “a bordo è obbligatorio usare la mascherina” e la richiesta di “mantenere la distanza nelle fasi di imbarco e sbarco“.

