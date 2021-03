Daniela Martani preoccupata per il cane: “Come sta?”/ Ilary Blasi ride e ironizza…

Il momento delle nomination dell’Isola dei Famosi 2021 è stato ricco di momenti imperdibili. Dopo il siparietto con Vera Gemma e il cambio dei rispettivi compagni, Ilary Blasi ha continuato la puntata con le nominatio palesi. Daniela Martani, prima di svelare il nome del naufago che ha deciso di nominare, ha approfittato delle telecamere e del collegamento con lo studio per salutare i parenti e chiedere notizie della sua cagnolina. “Ilary volevo salutare mia madre, mia sorella, i miei parenti e vorrei sapere come sta la mia cagnolina che ha undici anni e sono un po’ in tensione perchè è come se fosse mia figlia”, ha detto la naufraga. Dopo aver ascoltato le parole di Daniela Martani, Ilary non ha trattenuto le risate coinvolgendo nel commento anche Massimiliano Rosolino.

ILARY BLASI IRONICA SU DANIELA MARTANI

Dopo le risate di Ilary Blasi è arrivato il commento di Massimiliano Rosolino. “I figli sono pezzi di cuore”, ha detto l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021 in napoletano. “Volevo rassicurare anche Massimiliano” – aggiunge Ilary. “Anche la tua Bella (il cane di Rosolino ndr) sta bene”, ha detto ancora la Blasi. “Lo so Ilary. Vedi come sono contento oggi? Ho visto la Titova (Natalia, la compagna ndr) che la sta coccolando. Mi sta un po’ tradendo il cane, ma pazienza tanto è una questione di tempo”, è stata la risposta di Rosolino. Daniela Martani, poi, è tornata sulla nomination. Dopo aver lasciato la porta aperta a Gilles Rocca per un chiarimento, lo nomina dopo il duro confronto avuto durante la diretta della quarta puntata.

