Daniela Martani “Proposte oscene per lavorare in tv? Magari”/ Ex Grande Fratello choc

Ex concorrente del Grande Fratello e oggi paladina del veganismo, Daniela Martani ha rilasciato un’intervista a dir poco esplosiva ai microfoni de La Zanzara. L’attivista ha parlato della sua carriera e del perché non è riuscita a sfondare nel mondo del piccolo schermo, rivelando di non aver mai ricevuto proposte oscene. Parole che nascondono una sorta di amarezza. Ospite del “salotto” di Giuseppe Cruciani, la Martani ha commentato: «Se ho mai ricevuto qualche proposta hot per lavorare in tv? No, ma magari me l’avessero fatta: purtroppo no, altrimenti stavo da un’altra parte». E, come dicevamo, qualche rimpianto c’è: se tornasse indietro, sarebbe pronta «a darla alla grandissima».

DANIELA MARTANI CHOC: “PURTROPPO, NESSUNA PROPOSTA OSCENA PER LAVORARE IN TV”

«Io ho sempre voluto lavorare in tv fin da quando ero piccola ma non ho mai avuto un ruolo importante: se tornassi indietro, l’avrei data proprio alla grandissima», ha sottolineato Daniela Martani nel corso del suo intervista a La Zanzara: «A fare la brava ragazza con dei principi non ci guadagni assolutamente niente». E, tiene a precisare l’ex gieffina, il suo essere vegana avrebbe ostacolato la sua carriera nel mondo dello spettacolo: «Alla fine bisogna sfruttare tutto ciò che uno ha. Il fatto di essere vegana ti limita moltissimo in Italia: ci sono alcuni artisti italiani molto famosi che non dicono di essere vegetariani o vegani». Ed ecco qualche esempio: «Jovanotti è vegetariano ma non lo sa nessuno, Giorgia idem. Se sei all’estero, invece, se sei artista e vegano sei un grandissimo figo e sei molto più seguito».

