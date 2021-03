Daniela Martani scontro con Gilles per strategia?/ Piccioni “Discriminata”, Alessi “Gilles non aggressivo”

Daniela Martani continua ad essere ancora al centro delle critiche. Le sue scelte di vita non convincono a pieno i naufraghi anche se la stessa ex gieffina ha ammesso di aver intravisto in loro una certa curiosità in merito al suo stile, a partire dall’alimentazione assolutamente vegana. Lo scontro verbale avuto nella passata puntata con Gilles Rocca è stato argomento dei giorni successivi. Ma davvero Daniela avrebbe calcato la mano sia nello scontro con Rocca che con altri naufraghi? Ne sarebbe convinta la giornalista Annalisa Venezia che in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, come spiega LaNostraTv, avrebbe commentato: “Mira a questo per vincere L’Isola, il vittimismo a volte paga”.

L’atteggiamento di Daniela all’Isola non è escluso che faccia parte di una strategia ben studiata per accaparrarsi la simpatia del pubblico da casa passando ai suoi occhi come l’emarginata del gruppo. Ma, come spiega Raffaello Tonon al medesimo programma, “la gente a casa non è sprovveduta!”. A prendere le sue difese è stata invece Jo Squillo che ha ribadito quanto possa essere difficile per lei, da vegana, affrontare l’avventura all’Isola dei Famosi: “Sta facendo le battaglie vere”, ha commentato. “Se sei vegana integralista sull’Isola non ci vai”, è stata però la replica di Barbara d’Urso.

DANIELA MARTANI, CRITICHE DOPO SCONTRO CON GILLES ROCCA

Lo scontro tra Daniela Martani e Gilles Rocca ha suscitato molto malcontento soprattutto tra gli spettatori da casa. Se, infatti, dall’Isola dei Famosi non giungono particolari notizie degli ultimi giorni rispetto alla permanenza tutti insieme, dopo la fine delle divisioni tra Burinos e Rafinados, a commentare criticamente l’atteggiamento della naufraga è stato Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, che intervenendo a Live Non è la d’Urso ha commentato: “Dire che Gilles Rocca è un uomo aggressivo e non ha rispetto per le donne è assolutamente disonesto”.

Daniela starebbe giocando davvero di strategia cercando di passare per vittima? Alessi non la penserebbe esattamente così al punto da rilanciare: “Non è una stratega perché serve un’intelligenza che in varie situazioni Martani ha dimostrato di non avere”. A prendere le difese della naufraga è stato invece l’amico Jason Piccioni che ha ribadito quanto possa essere stata attaccata ed ha contestato l’atteggiamento degli altri naufraghi: “L’hanno discriminata. Lei si deve difendere, deve poter dire la sua. Non ha pianto per finta”.



