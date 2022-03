Daniela Martani si dà alla musica/ Video, ne “L’uomo che non sei” l’attivista è sexy

Daniela Martani, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, nonché ex hostess e nota attivista pro-animali e contro il vaccino, si dà alla musica. L’opinionista ha infatti deciso di debuttare come cantante e proprio nelle scorse ore ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “L’uomo che non sei”, brano scritto da Vittorio Centrone in collaborazione con la stessa Martani. Nella canzone l’attivista racconta la fine di una storia d’amore un po’ tormentata con un uomo affetto da narcisismo patologico, e che ha provocato una profonda frattura nella vita della donna al punto da chiedere aiuto.

Daniela Martani "Super Green Pass? Me ne vado dall'Italia"/ Sui social scoppia ironia

Come detto sopra la canzone è accompagnata da un videoclip decisamente sexy, dove la protagonista è proprio la stessa ex naufraga del programma di Canale 5 assieme a Ciro Rossi: i due hanno preso lezione assieme presso la scuola di recitazione Duse in quel di Roma. Nel filmato si vede la coppia lasciarsi andare ad una forte passione, con Daniela vestita solo con della biancheria intima. Una nuova esperienza quindi per la Martani che ancora una volta dimostra di non aver problemi a “mettersi a nudo”.

Selvaggia Lucarelli: “Daniela Martani mi ha colpito con una pigna”/ Ma l'ex Gf nega

DANIELA MARTANI SI DA’ ALLA MUSICA: UN SOGNO REALIZZATO DOPO 25 ANNI

Del resto si tratta ormai di un personaggio “navigato”, e dopo undici anni come assistente di volo, l’esperienza al Grande Fratello Nip e poi lo sbarco sull’Isola, è stata spesso e volentieri ospite fissa di Paolo Del Debbio e del suo talk show Dritto e Rovescio, di conseguenza si trova a suo agio di fronte alle telecamere.

Stando a quanto fatto sapere da Daniela Martani, quello di cantare era il suo più grande desiderio, un sogno nel cassetto che la 48enne romana coltivava da quando era ragazza, da ben 25 anni. Tante le esperienze durante la sua carriera, fra teatro, radio e i numerosi reality show e le ospitate tv elencate sopra, ma fino ad oggi non si era mai dilettata nel canto. Se volete ascoltare il suo ultimo brano qui sotto trovate la videoclip ufficiale.

Daniela Martani “fatta scendere dal treno di notte”/ “Green pass scaduto da 4 ore”













© RIPRODUZIONE RISERVATA