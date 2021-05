Daniela Martani Vs Andrea Cerioli “Pesante e noioso”/ Lui: “Se piacevi stavi qua!”

Scontro in diretta all’Isola dei Famosi tra Daniela Martani e Andrea Cerioli. L’ex concorrente, visto lo scontro tra Cerioli e Isolde Kostner, chiede di intervenire per dire la sua. In particolare attacca in modo forte Andrea, definendolo “Pesante come un macigno sullo stomaco, è noioso, litigioso… è veramente insopportabile!” Così continua: “Tu te la prendi sempre con chi non sta con te, te la prendi con Isolde perché sei tu che la temi non è lei che non teme te, quindi cerchi di mettere zizzania. Sei una comare di paese che parla sempre male degli altri! – e conclude con un consiglio – Scialla, fallo un sorriso ogni tanto perché sei pesante, insopportabile! E poi basta dire le cose alle spalle delle persone, dille in faccia, perché tu sei così!”

Andrea Cerioli Vs Isolde "Fredda, antipatica e vipera"/ Lite all'Isola: "Sono delusa"

Andrea Cerioli, lite con Daniela Martani: “Lo sai che se piacevi tanto eri ancora qua?”

Andrea Cerioli non rimane in silenzio in palapa e, anzi, replica a tono a Daniela Martani: “Mi sembra surreale il fatto che allora io sono qui e tu sei in studio. Sai cosa c’è? Che fondamentalmente quando sei stata qui hai pianto tutto il tempo, tant’è che sei uscita e sei lì in studio. Vai, mi piace sentirti dallo studio. Lo sai che se piacevi tanto eri ancora qua?” La Martani conclude allora sibillina: “Tu stai lì soltanto per un motivo, i più forti stanno fuori!”

LEGGI ANCHE:

Primo finalista Isola dei Famosi 2021, chi è?/ Pronostici: Fariba e Cerioli favoriti?Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ "Manco poco..." la dedica sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA