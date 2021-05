Daniela Martani Vs Cerioli “Ritocca le foto con gli addominali”/ “Persona piccola”

Nuovo scontro in diretta all’Isola dei Famosi 2021 tra Andrea Cerioli e Daniela Martani che non perde occasione per punzecchiarlo a distanza. Andrea ha appena rifiutato di rasare i capelli a zero come sacrificio per il gruppo e, al suo posto, si è invece offerto Ignazio Moser, che regala a tutti abbondanti porzioni di spaghetti per l’intera settimana. In studio, Daniela Martani punzecchia Cerioli su questa sua scelta: “Andrea potevi farlo! Potevi poi ritoccare le foto come ha fatto fino ad adesso con gli addominali! Potevi mettere i filtri anche lì, visto che l’hai fatto…” In studio il primo a non gradire questo intervento è Tommaso Zorzi, che difende Andrea e dichiara di trovare inopportune queste sue parole, anche perché “Lo si può fare anche per questioni di insicurezza”. Inizialmente Andrea non comprende l’accaduto, messo al corrente chiede poi di intervenire: “Ho sentito che Daniela ha detto qualcosa su di me, posso dire? Per me sei una persona piccola così!” Lei, dallo studio, sorride: “Sei senza senso dell’umorismo, ma scialla!”

ANDREA CERIOLI/ Zorzi punge: "Sei in finale ma se continui così non la vinci l'Isola"

LEGGI ANCHE:

Daniela Martani Vs Andrea Cerioli "Pesante e noioso"/ Lui: "Se piacevi stavi qua!"Andrea Cerioli Vs Isolde "Fredda, antipatica e vipera"/ Lite all'Isola: "Sono delusa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA