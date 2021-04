Daniela Martani Vs Francesca Lodo/ “Non hai le palle di nominare Gilles!”

Sapevamo che Daniela Martani avrebbe fatto scintille all’Isola dei Famosi 2021 e se non ci è riuscita in Honduras per il poco tempo a sua disposizione, ci è riuscita comunque in studio dove proprio ieri sera ha dato spettacolo inveendo contro Francesca Lodo, in particolare. La bella ex gieffina e adesso ex naufraga, ha detto la sua ai naufraghi di stanza in Honduras togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e non solo e creando non poco scompiglio soprattutto in Palapa visto che la sarda, finita nel suo mirino, ha deciso di non rispondere a tono ma dicendosi comunque sconvolta da queste accuse che le sono lontane. Ma cosa ha detto Daniela Martani sul suo conto e perché tanto astio nei suoi confronti? La Martani ha dato di matto contro Francesca Lodo perché, al momento delle nomination, ha fatto il nome di Miryea Stabile e non quello di Gilles Rocca.

Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Gilles e Valentina nel mirino!

Daniela Martani Vs Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021

Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che Francesca Lodo e Miryea Stabile si erano avvicinate molto proprio perché la bella sarda aveva rotto con Gilles Rocca dopo una serie di incomprensioni. A questo va sommato il fatto che quando c’è stata la prova ricompensa che prevedeva un loro bacio in apnea lui ha detto di no per rispetto alla sua fidanzata, e allora perché non nominarlo? Daniela Martani è convinta che la Lodo non ne abbia il coraggio: “Francesca non vota Gilles perché non ha le pa*le di votarlo, hai solo paura di uscire e di essere nominata”. La Lodo è furiosa per il fatto della pasta e scoppia a piangere: “Non ho mai detto un ca**o, mi rode il cu*o, io ho fame. Non ce l’ho con Gilles” ma la Martani poi rilancia mettendo di nuovo in mezzo la questione della violenza di Rocca che non alza le mani ma sicuramente riesce ad essere violento in altro modo.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Diretta e eliminato: Manuela, Ubaldo, Miryea, Ciufoli nominatiJeda, fidanzato Vera Gemma/ Lettera d'amore "Sei una leonessa, una donna rara!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA