Daniela Marzulli, chi è la futura moglie di Martin Castrogiovanni/ “Mi rende felice”

Martin Castrogiovanni si sposa. Il conduttore di Tu sì que vales che, da sabato 12 settembre tornerà in onda, in prima serata su canale 5, accanto a Belen Rodriguez e Alessio Sakara, pronuncerà presto il fatidico sì. Ad annunciarlo è il settimanale Di Più Tv che, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato anche le pubblicazioni. La fortunata che ha conquistato il cuore del campione di rugby si chiama Daniela Marzulli, ha 43 anni ed è addetta alle vendite della casa di moda Fendi. Bionda, vitale ed energica, Daniela Marzulli ha conosciuto Martin Castrogiovanni nel 2019 durante una cena con amici in comune. Tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine ed oggi, a distanza di un anno dal primo incontro, sono pronti a convolare a nozze. Su Instagram, Daniele condivide spesso foto in compagnia di Martin e tra i due, oltre ad un grande amore, c’è anche un bellissimo feeling.

Daniela Marzulli, futura moglie di Martin Castrogiovanni: “Mi rende l’uomo più felice del mondo”

Daniela Marzulli, mamma di un bambino nato da una precedente relazione, ha conquistato sin dal primo incontro Martin Castrogiovanni, a Di Più Tv ha svelato anche i motivi per i quali ha deciso di sposarla. “Ho sempre pensato che le cose accadono quando devono accadere. Daniela è entrata nella mia esistenza senza che la cercassi, ma rendendomi subito l’uomo più felice del mondo. Ecco perché la sposo. E non vedo l’ora”, ha raccontato il conduttore di Tu sì que vales. Negli scorsi giorni, Daniela, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto scattata mentre un riposino di Martin Castrogiovanni, scrivendo anche una bellissima dedica d’amore. “Mentre dormi ti proteggo. E ti sfioro con le dita. Ti respiro e ti trattengo per averti per sempre oltre il tempo di questo momento”.





